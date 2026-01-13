#Казахстан в сравнении
События

Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке дронов близ КТК

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:22 Фото: cpc.ru
Сегодня, 13 января 2026 года, появилась информация, что танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке дронов близ Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Ее подтвердили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ), сообщает Zakon.kz.

Из заявления нацкомпании следует, что судно MATILDA зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя компания КМГ).

"Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения".Пресс-служба КМГ

По данным "КазМунайГаза", пострадавших среди экипажа нет.

"По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба".Пресс-служба КМГ

Отметим, что это не первая атака дронами. Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. 15 декабря министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений.

Минэнерго о ситуации вокруг КТК: Оценка ущерба продолжается

13 января 2026 года в Минэнерго Казахстана сообщили, что на сегодняшний день отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1. В ведомстве также отметили, что технологический процесс ведется в штатном режиме, с учетом корректировок на текущие погодные условия в акватории.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
