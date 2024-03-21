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12 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели на реке в ВКО

взрывы на реках в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 16:31 Фото: скриншот видео
21 марта в селе Коробиха для предотвращения ледовых заторов на реке Бухтарма проведены взрывные работы. Общая площадь дробления льда составила 12 тыс. кв. м, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала пресс-служба МЧС РК.


"Данная работа проводится местными исполнительными органами совместно со спасателями, которые обеспечивают безопасность организованных взрывных работ. Превентивные мероприятия необходимы для предотвращения ледовых заторов", – объяснил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

Ранее сообщалось, что на двух реках спасатели взорвали лед в ВКО.

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