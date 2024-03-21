12 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели на реке в ВКО
Фото: скриншот видео
21 марта в селе Коробиха для предотвращения ледовых заторов на реке Бухтарма проведены взрывные работы. Общая площадь дробления льда составила 12 тыс. кв. м, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовала пресс-служба МЧС РК.
"Данная работа проводится местными исполнительными органами совместно со спасателями, которые обеспечивают безопасность организованных взрывных работ. Превентивные мероприятия необходимы для предотвращения ледовых заторов", – объяснил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.
Ранее сообщалось, что на двух реках спасатели взорвали лед в ВКО.
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