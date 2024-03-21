12 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели на реке в ВКО

Фото: скриншот видео

21 марта в селе Коробиха для предотвращения ледовых заторов на реке Бухтарма проведены взрывные работы. Общая площадь дробления льда составила 12 тыс. кв. м, сообщает Zakon.kz.

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