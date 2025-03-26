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События

Ситуация с водохранилищами Казахстана: озвучены масштабы сброса воды в разных регионах

водохранилища Казахстана сброс паводки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 09:36 Фото: pexels
В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации выступили с заявлением о ситуации на водохранилищах Казахстана за 26 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, идет сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

К примеру, в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 150 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища – 8,3 кубометра в секунду.

Что касается Актюбинской области, там из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища – 0,5 кубометра воды в секунду.

Отмечено, что в 2024 году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены в среднем на 67%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 620 кубометров в секунду. Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 679 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 12,1 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 9,8 кубометра в секунду.

Кроме того, в Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 5 кубометров в секунду.

Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 34 кубометра воды в секунду.

Также рассказано про Костанайскую область. Там из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища – 3 кубометра воды в секунду. Сейчас оба объекта активно накапливают воду и наполнены в среднем на 66%.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 493,2 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 139 кубометров воды в секунду.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 09:36
Для чего Казахстан сбрасывает воду из крупных водохранилищ

Напомним, что 20 марта 2025 года министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о паводковой ситуации в стране. По словам Аринова, для повышения оперативности создан единый территориальный орган, исключены избыточные управленческие звенья.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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