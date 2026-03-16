#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
События

В Казахстане сообщили о масштабных сбросах воды из водохранилищ

Фото: unsplash
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 16 марта 2026 года, отчиталось о ситуации, сложившейся на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Известно, что специалисты производят сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

Так, по состоянию на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом.

В Акмолинской области из Селетинского водохранилища сбрасывается 1,74 м³ воды в секунду, из Чаглинского водохранилища – 1,16 м³ в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 1 м³ воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,3 м³ воды в секунду. Сейчас данные объекты наполнены в среднем на 36%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 421 м³ воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 552 м³ в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай – 651 м³ воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 5 м³ воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 14 м³ воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 2 м³ воды в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского и Самаркандского водохранилищ сбрасывается по 3 м³ воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 м³ воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 м³ воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 15,8 м³ воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 13,9 м³ воды в секунду.

Материал по теме


Весна-2026: опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков

Не так давно мы рассказывали, сколько всего водохранилищ в стране и какую функцию они выполняют.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ситуация с водохранилищами Казахстана: озвучены масштабы сброса воды в разных регионах
09:36, 26 марта 2025
Ситуация с водохранилищами Казахстана: озвучены масштабы сброса воды в разных регионах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: