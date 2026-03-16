В Казахстане сообщили о масштабных сбросах воды из водохранилищ

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 16 марта 2026 года, отчиталось о ситуации, сложившейся на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Известно, что специалисты производят сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

Так, по состоянию на сегодняшний день ситуация складывается следующим образом.

В Акмолинской области из Селетинского водохранилища сбрасывается 1,74 м³ воды в секунду, из Чаглинского водохранилища – 1,16 м³ в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 1 м³ воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,3 м³ воды в секунду. Сейчас данные объекты наполнены в среднем на 36%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 421 м³ воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 552 м³ в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай – 651 м³ воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 5 м³ воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 14 м³ воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 2 м³ воды в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского и Самаркандского водохранилищ сбрасывается по 3 м³ воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 м³ воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 м³ воды в секунду.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 15,8 м³ воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 13,9 м³ воды в секунду.

