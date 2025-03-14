МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Казахстана 14 марта 2025 года выступило с заявлением в связи с завершением переговоров по мирному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Казахстан приветствует заявления министерств иностранных дел Азербайджана и Армении "о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

"Выражаем уверенность, что достигнутые договоренности и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа. Республика Казахстан вновь подтверждает свою решительную поддержку усилиям, направленным на продолжение конструктивного диалога между двумя странами с целью установления прочного и долгосрочного мира". Пресс-служба МИД РК

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о мирном соглашении. Соответствующие заявления 13 марта сделали министерства иностранных дел двух стран.