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Политика

МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией

МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 15:11 Фото: Telegram/pressmfakz
Министерство иностранных дел Казахстана 14 марта 2025 года выступило с заявлением в связи с завершением переговоров по мирному соглашению между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Казахстан приветствует заявления министерств иностранных дел Азербайджана и Армении "о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

"Выражаем уверенность, что достигнутые договоренности и подписание данного исторического документа станут важным шагом на пути к нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также обеспечению стабильности, безопасности и процветания всего региона Южного Кавказа. Республика Казахстан вновь подтверждает свою решительную поддержку усилиям, направленным на продолжение конструктивного диалога между двумя странами с целью установления прочного и долгосрочного мира".Пресс-служба МИД РК

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан договорились о мирном соглашении. Соответствующие заявления 13 марта сделали министерства иностранных дел двух стран.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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