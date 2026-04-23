Подростков хотели "ставить на деньги": в Павлодаре задержали подозреваемых

В Павлодарской области задержали подозреваемых в вымогательстве, которые планировали организовать противоправную схему "поборов" в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В качестве целей рассматривались их сверстники, у которых под угрозой физического насилия намеревались требовать денежные средства. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое студентов колледжей, они взяты под стражу.

"Установлено, что подозреваемые высказывали угрозы применения физической силы и предпринимали действия, направленные на реализацию преступного умысла. Возбуждены уголовные дела по фактам вымогательства. Тем самым пресечена противоправная деятельность на ранней стадии и не допущено ее дальнейшее развитие. В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим возможным эпизодам. Проводятся необходимые следственные мероприятия", – отметил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Работа в данном направлении продолжается на постоянной основе.

