Почти 50 млн тенге "разлетелись" в разные города со счетов двух казахстанок
Фото: Zakon.kz
О двух фактах мошенничества, причинивших значительный ущерб потерпевшим, рассказали 28 марта в полиции Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
В первом случае с депозита женщины на счета неизвестных незаконно перевели 28 430 000 тенге.
"В ходе служебной командировки в город Астану были задержаны трое подозреваемых: двое – жители города Актау, один – из Карагандинской области. В ходе следствия установлено, что на их счета поступили денежные средства потерпевшей", – сообщили в полиции.
Организатор преступления – житель города Актау – скрывался, но его нашли и водворили в изолятор временного содержания.
Во втором случае с карты другой женщины украли 20 млн тенге.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства поступили на счета двух жителей города Усть-Каменогорска. Они были задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – рассказали в ДП Мангистауской области.
В настоящее время по данным фактам продолжаются следственные действия.
Ранее Zakon.kz рассказал казахстанцам, что делать, если на них мошенники оформили кредит.
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