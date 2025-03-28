Взгляд в будущее: Ерлан Карин озвучил мнение о ключевых принципах развития страны

Государственный советник РК Ерлан Карин дал эксклюзивное интервью журналистам Динаре Сатжан и Адилю Сейфуллину. Во время беседы он прокомментировал тезисы, высказанные президентом Касым-Жомартом Токаевым на IV заседании Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Беседуя с журналистами на Youtube-канале Qogam News, Ерлан Карин высказался касательно различных общественных тем и будущего страны, а также ответил на вопросы по повестке IV заседания Национального курултая.

Одна из тем разговора коснулась истории страны. Ерлан Карин считает, что казахстанцам следует извлекать правильные уроки.

"Нам не следует противопоставлять разные периоды своей истории: современный с советским или любым другим периодом. В разных периодах были свои обстоятельства. Невозможно сравнивать те или иные процессы в разных исторических периодах. Все это в совокупности – часть нашей истории. Мы должны просто извлекать правильные уроки и двигаться дальше". Ерлан Карин

Также политический деятель остановил свое внимание на вопросе о национальных ценностях. Ерлан Карин считает, что должны быть обозначены принципы, механизмы, на какие ценности ориентироваться казахстанцам.

"Мы должны думать, как будет строиться взаимодействие внутри нашего сложного общества. А оно должно строиться на единстве определенных ценностей – патриотизме, независимости, толерантности, согласии. Эти ценности не несут политической нагрузки, они общие", – считает государственный советник.

Кроме того, Ерлан Карин высказался о том, какие подводные камни могут таить в себе зарубежные гранты, которые получают некоторые казахстанские активисты и неправительственные организации.

"Есть очень много таких организаций и людей, которые в буквальном смысле паразитируют на какой-то ситуации или проблеме. Как ни странно, они могут быть даже в большей степени заинтересованы в том, чтобы эти проблемы не решались. Им просто это выгодно материально и психологически", – отметил государственный советник.

Также во время интервью госсоветник озвучил свою точку зрения о будущем Казахстана.

"Основной посыл нашей внутренней политики заключается в призыве смотреть вперед, ориентироваться на будущие перспективы. Не заниматься бесконечным разбором каких-то исторических событий, не оглядываться в прошлое – наоборот, нужно все это отбросить, пусть этим занимаются профессиональные историки и специалисты, пусть они изучают, выявляют какие-то новые аспекты без эмоций и без политизации. Обществу нужно стремиться в будущее, искать новые ориентиры, не теряя из виду дальний горизонт развития". Ерлан Карин

В беседе с журналистами госсоветник затронул также тему свободы выражения мнений в Казахстане.

"Все говорили о том, что нам нужен плюрализм мнений. И в результате реформ можно с уверенностью сказать, что в стране установился реальный политический плюрализм и плюрализм мнений. Сегодня в обществе присутствует разный спектр идей и взглядов. Но теперь мы должны думать над тем, как в будущем будет строиться взаимодействие внутри такого сложного общества", – отметил Ерлан Карин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, отметил необходимость пересмотра критериев государственного социального заказа и совершенствования законодательства о неправительственных организациях.