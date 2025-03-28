В ВКО строят три аэропорта в курортных регионах

В рамках поручения главы государства три новых аэропорта построят в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли. Работы на объекте 28 марта проверили министр транспорта Марат Карабаев и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, например, воздушная гавань в Катон-Карагайском районе будет расположена вблизи села Белқарағай на участке площадью 266 гектаров. Аэропорт строится с учетом климатических и географических условий региона. Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Это обеспечит прием воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и аналогичных.

Также планируется создание полноценной инфраструктуры: перрон на четыре воздушных судна, рулежные дорожки, аэровокзал площадью до 4 тыс. м2, командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная служба, лабораторно-производственный корпус, а также необходимое радионавигационное и метеорологическое оборудование. Пропускная способность аэропорта составит до 150 пассажиров в час, что является оптимальным для данной зоны и создает устойчивую основу для регулярного воздушного сообщения.

"Катон-Карагай уже сегодня привлекает порядка 100 тыс. туристов в год, а в течение ближайших 5 лет ожидается рост потока до 250 тыс. человек. Это направление востребовано как среди казахстанских, так и зарубежных гостей. Планируемые направления включают как внутренние рейсы (Катон-Карагай – Астана, Алматы, Усть-Каменогорск), так и международные маршруты в Алтай и Канас (КНР), а также в Баян-Ульгий (Монголия). Министерство транспорта будет контролировать сроки и качество выполнения работ", – отметил министр транспорта Марат Карабаев.

Для дальнейшего развития сферы туризма в ВКО также планируется отремонтировать все дороги, ведущие к туристическим объектам.

"Помимо завершения в этом году автодороги Калбатау – Майкапшагай, ведутся работы на участке между населенными пунктами Алтай и Катон-Карагай, далее до Рахмановских ключей. Для обеспечения проезда к озеру Маркаколь с текущего года запланирован ремонт дороги Теректы – Урунхайка, а также ремонт мостов и труб на Австрийской дороге общей протяженностью 120 км. Кроме того, ведется ремонт автодорог в направлении Абайской области до города Семей, а также к г. Риддер и Шемонаиха, которые обеспечат дополнительный приток туристов", – сказал глава транспортного ведомства.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил, что этот масштабный проект станет настоящим прорывом для региона, открывая новые возможности для экономического роста.

"Строительство аэропортов придаст мощный импульс развитию туризма, укреплению транспортно-логистической инфраструктуры и привлечению инвестиций, в том числе иностранных. Ожидается открытие новых предприятий, создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. В результате регион получит значительный мультипликативный эффект, способствующий росту доходов населения, улучшению качества жизни и дальнейшему укреплению социально-экономического потенциала области", – подчеркнул аким.

Также сообщается, что основные строительные работы начались на площадке аэропорта Зайсана.

Проектом предусмотрено строительство аэропорта на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 километрах от города Зайсан. Участок площадью 184,5 га был выбран с учетом географических и метеоусловий, а также логистической доступности.

Аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тыс. метров с возможностью последующего расширения. Это обеспечит прием современных воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и других аналогичных типов. Сейчас казахстанская авиакомпания прорабатывает вопрос закупа ATR-72. В состав инфраструктуры войдут рулежные дорожки, перрон на 4 воздушных судна, современный аэровокзал площадью до 4 тыс. м2 с пропускной способностью до 150 пассажиров в час, командно-диспетчерский пункт с вышкой, аварийно-спасательная служба, метеостанция и радионавигационное оборудование.

"После запуска воздушной гавани планируем международные направления в Урумчи, Алтай и Канас в Китае. Зайсан станет важным звеном в развитии приграничного туризма и укреплении торговых связей. Внутренние маршруты в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск обеспечат стабильную связь с крупнейшими городами страны, открывая новые горизонты для бизнеса и улучшая социальную мобильность населения", – отметил Марат Карабаев.

Перспективы региона подтверждаются динамикой турпотока. В настоящее время Зайсан посещает около 23 тыс. туристов ежегодно, но с запуском аэропорта и улучшением инфраструктуры прогнозируется рост до 136 тыс. туристов.

Марат Карабаев отметил, что создание воздушной гавани откроет дополнительные возможности для развития логистического потенциала Казахстана. Строительство аэропорта в селе Сатпай и завершение реконструкции автодороги "Калбатау – Майкапшагай" закладывают основу для открытия крупного логистического хаба в Зайсане. Сейчас этот вопрос казахстанская сторона обсуждает с партнерами из РФ и КНР.

Речь идет о том, что будет построен речной порт в поселке Тугыл. Будет обеспечена на первоначальном этапе автотранспортом перевозка грузов до порта "Тугыл", дальше в сторону Российской Федерации будет установлено речное судоходство. Предполагается, что первоначальный объем грузов составит 2 млн тонн с увеличением до 10 млн тонн. Следующий этап, который обсуждается с представителями Китая, – это четвертый железнодорожный пункт перехода, который соединит железной дорогой порт "Тугыл" и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута "Китай –Казахстан – Россия" с выходом на Обь и далее к Северному морю.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы все пять вокзалов ВКО (Өскемен-1, Алтай, Күмістау, Риддер, Шемонаиха).