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События

Работы на объекте строительства аэропорта Кендерли организованы в две смены

аэропорт, кендерли , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 13:27 Фото: Минтранспорта РК
На строительной площадке аэропорта в курортной зоне Кендерли Мангистауской области работы ведутся в две смены. Об этом 27 апреля рассказали в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.

Также сообщается, что ход строительства аэропорта проверил министр транспорта Марат Карабаев. 

"Подрядная организация ведет земляные работы и разработку котлована. На объекте работает 60 единиц спец.техники и 80 рабочих. Кендерли имеет большой туристический потенциал. Прорабатываем вопрос открытия пяти внутренних авиарейсов в Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, Астану, а также ряд международных авиарейсов в соседние государства", – отметил Марат Карабаев.

Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Пропускная способность аэропорта составит 150 пассажиров в час.

"Также в этом году завершится ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Это позволит увеличить количество авиарейсов как внутренних, так и международных", – добавили в Минтранспорта. 

Ранее ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли поручил Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Мангистауская область обладает высоким потенциалом для того, чтобы Казахстан превратился в транспортно-логистический хаб Евразии. Реализация данной задачи имеет стратегическое значение.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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