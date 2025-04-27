Работы на объекте строительства аэропорта Кендерли организованы в две смены

На строительной площадке аэропорта в курортной зоне Кендерли Мангистауской области работы ведутся в две смены. Об этом 27 апреля рассказали в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.

Также сообщается, что ход строительства аэропорта проверил министр транспорта Марат Карабаев.



"Подрядная организация ведет земляные работы и разработку котлована. На объекте работает 60 единиц спец.техники и 80 рабочих. Кендерли имеет большой туристический потенциал. Прорабатываем вопрос открытия пяти внутренних авиарейсов в Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, Астану, а также ряд международных авиарейсов в соседние государства", – отметил Марат Карабаев.

Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Пропускная способность аэропорта составит 150 пассажиров в час.

"Также в этом году завершится ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау. Это позволит увеличить количество авиарейсов как внутренних, так и международных", – добавили в Минтранспорта.

Ранее ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли поручил Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Мангистауская область обладает высоким потенциалом для того, чтобы Казахстан превратился в транспортно-логистический хаб Евразии. Реализация данной задачи имеет стратегическое значение.

