В Костанае ко Дню Победы обновили музей военной техники под открытым небом

Экспонаты военной техники из уникального музея под открытым небом в Парке Победы в Костанае уже подготовили к праздникам. Блестят на солнце новой краской БТР и Т-34, привели в порядок орудия и остальные боевые машины. Как готовили технику и парк к праздникам, увидел корреспондент Zakon.kz.

Для оперативного решения проблем в парке определили подрядчика, который будет не только следить за чистотой и сохранностью памятников, но и при необходимости проводить мелкие ремонты, а также в течение всего года заниматься его обслуживанием.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

11 лет назад, в апреле 2013 года, когда еще велись работы по облагораживанию территории, акимат Костаная сообщил, что к 70-летию Победы в городе откроют уникальный музей под открытым небом, которому нет аналогов на территории Казахстана. Его экспонатами стали действующие макеты военной техники времен Советского периода, Великой Отечественной и гражданской войн. С идеей не прогадали.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

Тогда его организовали по инициативе акимата города, идею поддержал областной акимат, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Союз ветеранов Афганистана. На площади почти в один гектар установили 14 экспонатов разных времен. Возле каждого из них разместили информационные таблички, где можно почерпнуть краткую, но емкую информацию о каждом. Среди экспонатов четыре модели танков, в том числе Т-34, который был легендарной боевой машиной XX века и самым массовым средним танком Второй мировой войны.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

Неподалеку от него разместилась не менее легендарная машина реактивной артиллерии, боевая "подруга" "Катюша". Нашлось место на аллее и броневику еще российской империи "Остин Путиловец", первые его модели были выпущены в 1918 году. Среди экспонатов несколько видов гаубиц, пушек, бронетранспортеры и бронированные дозорные машины.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

В Парк Победы костанайцы приходят не только на майские праздники, особенно многолюдно здесь летом. Музей техники стал излюбленным местом для жителей, где с удовольствием рассматривают технику не только мальчишки, но и девчонки. Сюда костанайцы приводят на экскурсии своих гостей из других регионов и стран. Музей стал для жителей областного центра своего рода гордостью.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

Во время открытия музея планировалось, что появление такой уникальной композиции будет помогать в формировании военно-патриотического духа и уважительного отношения к ветеранам у подрастающего поколения. Для того, чтобы сберечь технику, здесь даже установили предупреждающие таблички, гласящие о том, что на экспонаты нельзя влезать, за это грозит штраф более 19 тыс. тенге. Но предупреждения действуют не на всех: нередко для фотографирования на технику и памятники влезают не только дети, но и взрослые.

"Жаль, что влияние на экспонаты оказывает не только погода, но и некоторые люди, которые потребительски относятся к экспонатам. Хотя таких фактов становится все меньше. В 2021 году в музее пришлось не просто реставрировать, но и проводить серьезный ремонт нескольких машин. Радует, что в этот раз работы намного меньше, только покраска", – рассказали рабочие в парке.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

Как добавил специалист подрядной организации Александр Кулешов, который занимался покраской боевых машин, обновили только технику, где было много дефектов, в основном стертая краска. При обследовании серьезных повреждений не обнаружили, поэтому подобрали цвет к оригиналу и покрасили.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

Реставрацию памятника военной медсестре с собакой, который в память о воевавших предках установили семьи Жусуповых-Макановых, завершает перед праздниками скульптор Юрий Черемухин.

"Каждый год приходится что-то делать: исправлять дефекты или замазывать трещины, которые появляются на памятнике из-за осадков и ветров. Но чаще всего они возникают из-за контакта с людьми, которые стараются сфотографироваться рядом или залезают на постамент. А рядом расположенной фигуре ветерана, изготовленной из бетона, и вовсе часть руки оторвали, процесс восстановления займет время. Хочется, чтобы скульптуры имели хороший вид и напоминали о подвиге наших предков, поэтому и работаю над ними", – отметил скульптор.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

Подготовка музея техники и самого парка не ограничилась только реставрацией боевых машин и памятников, здесь провели уборку мусора и листвы. Старые скамейки и урны поменяли на новые. А еще в 2023 году здесь полностью обновили систему освещения. Сегодня территорию парковой зоны освещают 330 современных светодиодных светильников.

Фото: Zakon.kz / Таисия Колевид

В этом году обновили инсталляцию перед входной аркой, завершается побелка и покраска входной группы, а в ближайшие дни начнется посадка цветов. Не осталась территория и без внимания полиции. Как пояснила пресс-секретарь департамента полиции области Карина Базарбаева, охрану общественного порядка в Парке Победы обеспечивает один пеший пост из числа патрульных полицейских.

Кроме того, установлены две камеры, выведенные в ЦОУ. Одна направлена на "Вечный огонь". Вторая установлена на доме, откуда просматривается аллея военной техники. Вопросы безопасности находятся под контролем, главное теперь – сохранить красоту и порядок.