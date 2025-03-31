Ближе, чем кто-либо: уникальные кадры визита президентов в Алматы

Служба государственной охраны РК поделилась собственными кадрами визита в Алматы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его встречи с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

На видео в непосредственной близости не только президенты, их кортежи, окружение, но и вооруженная "до зубов" охрана и снайперы.

"Рабочий визит президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева в Казахстан. Встречи президентов двух родственных государств прошли в условиях полной безопасности", – указано в подписи.

29 марта 2025 года президент Узбекистана прибыл в Алматы с рабочим визитом. В аэропорту его встретил глава страны Касым-Жомарт Токаев. Президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Знаковые вершины Заилийского Алатау главам государств показал аким мегаполиса Ерболат Досаев. Также Токаев и Мирзиёев посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу", где осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории катка.