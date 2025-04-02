В Шымкенте полицейские "сорвали" путешествие подростков на поезде

В Шымкенте трое несовершеннолетних решили зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда Атырау – Алматы. Их заметил дежурный по вокзалу, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место транспортные полицейские задержали трех молодых ребят в возрасте 16 и 18 лет. Все они являются жителями города.

Свой поступок они пояснили тем, что хотели развлечься и прокатиться на поезде.

"В настоящее время нарушители помещены в Центры адаптации несовершеннолетних, а их родители привлечены к ответственности за нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей". Пресс-служба ДП на транспорте

Им назначен штраф в размере семи месячных расчетных показателей.

Кроме того, в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" напоминают, что зацепление за вагоны является грубым нарушением правил безопасности на железнодорожном транспорте и представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью.

Подобные случаи могут повлечь за собой тяжелые травмы или летальный исход.

Ранее сообщалось, что в Темиртау группа подростков, зайдя в квартиру пожилого мужчины, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору". Позже стало известно, что этих подростков избили другие несовершеннолетние.