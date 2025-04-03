В центре Алматы разрушили пристройку к кафе

В Алматы на улице Сатпаева снесли пристройку к кафе Juz, сообщает Zakon.kz.

По информации властей города от 3 апреля, ее возвели без разрешительных документов.

"Кроме того, она расположилась на территории общего пользования, заняв пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями", – пояснили в управлении градостроительного контроля Алматы.

В ведомстве рассказали, что 4 октября 2024 года в рамках внеплановой проверки на основании обращения жителя в отношении арендатора ТОО "ALMA Construction and Design" управление приняло административные меры с направлением материалов в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Фото: акимат Алматы

22 ноября суд постановил снести незаконно возведенные строения. 27 декабря постановлением Алматинского городского суда решение оставлено без изменения.

Снос начат сегодня, 3 апреля, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 70 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие. Так, 13 марта Управление градостроительного контроля сообщило о демонтаже коммерческих помещений по ул. Жарокова, уч. 240/6. 17 марта снесли автомойку.