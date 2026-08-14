Пристройку к кафе на Курмангазы снесли в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы снесли незаконную пристройку к кафе на улице Курмангазы, 43, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 14 августа 2026 года в Управлении градостроительного контроля, во время внеплановой проверки выяснилось, что собственник возвел пристройку незаконно. В отношении него приняли административные меры.
Суд признал собственника виновным и постановил снести незаконное строение.
Пристройку собственник демонтировал самостоятельно, исполнив решение суда.
12 августа мы рассказывали, что в Караганде в скором времени снесут известную "заброшку" в центре города.
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