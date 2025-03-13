В Алматы сносят ряд коммерческих точек

Управление градостроительного контроля Алматы 13 марта 2025 года сообщило о демонтаже коммерческих помещений по ул. Жарокова, уч. 240/6, возведенных без разрешительных документов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в рамках внеплановой проверки управлением в отношении ТОО "Мадина" были приняты административные меры и выдано предписание на устранение нарушений.

"Сегодня собственником производится демонтаж объекта в добровольном порядке во исполнение требований предписания", – говорится в релизе, распространенном пресс-службой акимата Алматы в четверг.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целом в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 68 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

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Ранее в акимате Алматы отреагировали на "снос здания верненской постройки".