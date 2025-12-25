Освободился и снова под следствие: в Астане раскрыли двойную аферу с квартирами на 2,3 млрд

В Казахстане идет расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными уязвимым слоям населения, включая многодетных семей, сирот и лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Дело ведет Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с подразделениями внутренней безопасности Судебной администрации при координации Генпрокуратуры.

Как сообщили в АФМ 25 декабря 2025 года, в 2014-2016 годах А. Байжуманов, возглавляя жилищно-строительный кооператив "Төленді", организовал масштабную схему хищения денег пайщиков, за что был осужден к 8 годам лишения свободы.

Завершение строительства домов обеспечил акимат Астаны, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых слоев населения.

"После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов разработал новую противоправную схему. Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных "задним числом". В результате более 80 "псевдодольщиков" признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации. После безвозмездного получения квартир Байжуманов и его соучастники планировали их последующую реализацию третьим лицам", – сообщили в АФМ.

Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

