Двое граждан Латвии приехали в Казахстан за миллиардами, но сели на 11 лет

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области двое граждан Латвии признаны виновными и осуждены к 11 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации прокураты региона от 4 апреля, в июле 2024 года была выявлена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков.

"В ходе обыска было изъято 125 кг мефедрона, эквивалентного 630 тысячам разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается свыше 3,5 млрд тенге", – напомнили в прокуратуре.

Уголовное дело рассматривалось в суде на протяжении трех месяцев. Вина подсудимых была полностью доказана. Государственный обвинитель ориентировал суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Алматинской области выявили три нарколаборатории, а также перекрыли финансовые потоки наркомагазинов – заблокировано более 600 банковских счетов на сумму почти 18 миллионов тенге.