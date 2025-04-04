Дни казахстанского кино начались в СКО

4 апреля в Северо-Казахстанской области начались Дни казахского кино. Главная цель – познакомить население с талантливыми режиссерами-земляками и их картинами, в которых полностью отражается культура народа, сообщает Zakon.kz.

Многие работы повествуют о ключевых периодах в истории государства, рассказывают о жизни и деятельности выдающихся государственных, общественных и других деятелей.

В регионах страны продолжается работа по продвижению отечественного кино. Это важная задача, выполнение которой позволит вывести казахстанский кинематограф на новый уровень, поможет каждому фильму найти своего зрителя. Глава государства особо подчеркнул развитие киноиндустрии в своем выступлении на четвертом заседании Национального курултая.

"В настоящее время министр культуры и информации Аида Галымовна Балаева уделяет особое внимание развитию кино. Мы хотим, чтобы все проекты, снятые при поддержке центра, дошли до каждого зрителя. Не только в областном центре, но и в районах, селах. Мы эту работу будем проводить на постоянной основе. Как только покажут 10-15 фильмов – другие дадим", – сказал председатель правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино" Курманбек Жумагали.

Фото: Государственный центр поддержки национального кино

Центр поддержи национального кино активно сотрудничает не только с республиканскими, но и региональными телеканалами. На североказахстанском телевидении не первый год транслируют отечественные фильмы. В рамках декады казахского кино в "Qyzyljar Creative Center" состоялось подписание меморандума между государственным центром и ТОО "Carat-Прогноз" – телеканалом "Первый Северный".

Фото: Государственный центр поддержки национального кино

В первый день декады отечественного кино зрителям показали фильм "Время патриотов" режиссера Серикбола Утепбергенова. Это достойный боевик о борьбе с терроризмом и семейных ценностях. Сюжет картины рассказывает о двух братьях. Старший служит в разведке, а младший – летчик-истребитель. Их отец погиб в бою. Память о нем и служба в армии – это единственное, что объединяет братьев, которые не могут найти общий язык. Однако, когда раскрывается масштабный террористический заговор, они объединяются, чтобы спасти жизни людей.

Фото: Государственный центр поддержки национального кино

"Здесь мораль в том, что мы в любом случае должны быть объединены, не делясь на нации, религии и прочие признаки. Есть такие силы, которые мы можем и не видеть. Можно работать и не знать, что вообще происходит в мире. На создание этого фильма у нас ушел год. Много времени у нас заняла компьютерная графика. Прорисовка – это очень долгий процесс, но благодаря ей фильм получился более эффектным", – рассказал режиссер Серикбол Утепбергенов.

В церемонии открытия декады принял участие руководитель аппарата акима СКО Руслан Алишев. Он поздравил от имени акима региона участников и еще раз подчеркнул важность работы по популяризации отечественного кинематографа.

"Это имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения, формирования общественного сознания. Идея показывать в регионах фильмы, которые были сняты за счет государства, очень хорошая. Наши кинокомпании производят качественный контент, который получает большое продвижение в мировом кинопрокате. Этим целям отвечает наш новый Креативный центр, где созданы все условия для развития киноиндустрии. У нас большие планы, отличные идеи и локации, профессиональные актеры", – отметил он.

Фото: Государственный центр поддержки национального кино

Фильмы, представленные в рамках мероприятия, охватывают различные жанры. Например, картины "Жамбыл. Жаңа дәуір" и "Дос-Мукасан" позволяют зрителям глубже узнать о жизни великих соотечественников. В фильме "Бауырына салу" особое внимание уделяется популяризации традиций казахского народа. Не забыли и о детях – для них привезли анимационный фильм "Тайказан". Всего при поддержке Центра кино, произведено 117 фильмов, включая 72 художественных, 37 документальных и 8 анимационных.