Кто займется стратегией развития казахского кино

Министр культуры и информации приказом от 30 декабря 2024 года утвердила состав рабочей группы по разработке Стратегии развития казахского кино, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом создана рабочая группа по разработке Стратегии развития казахского кино.

В состав рабочей группы вошли:

Курманова Айзада Амангельдиновна — вице-министр культуры и информации Республики Казахстан, председатель Рабочей группы.

Турганбаева Айкерим Таргыновна — главный эксперт Управления кинематографии Комитета культуры МКИ РК, секретарь Рабочей группы.

Ашимжанов Жанарбек Садыканулы – депутат Мажилиса Парламента РК, член Рабочей группы (по согласованию).

Иса Казыбек Жарылкасынович — депутат Мажилиса Парламента РК, член Рабочей группы (по согласованию).

Сеитова Кумис Карсакбаевна — председатель Комитета культуры МКИ РК, член Рабочей группы.

Капашев Айдын Боранбаевич — заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК, член Рабочей группы.

Муратов Гани Жуматбекович — руководитель Управления кинематографии Комитета культуры МКИ РК, член Рабочей группы.

Баталов Айдар Аскарович — председатель правления ОО "Лига кинематографистов Казахстана", член Рабочей группы (по согласованию).

Аскаров Олжас — заместитель председателя правления по стратегическому развитию ОО "Лига кинематографистов Казахстана", член Рабочей группы (по согласованию).

Шаукенов Али Темирленович — председатель ревизионной комиссии ОО "Лига кинематографистов Казахстана", член Рабочей группы (по согласованию).

Абельдинов Адай Кунанбаевич — председатель правления Союза кинематографистов Казахстана, режиссер, член Рабочей группы (по согласованию).

Оразалы Жәнібек Нұрбекұлы — руководитель ОЮЛиИП "Ассоциация казахстанских анимационных киностудий", член Рабочей группы (по согласованию).

Тулегенов Темирлан Булатович — юрист в области кинематографии, эксперт по авторскому праву ОО "Национальная академия кинематографических искусств и наук", кандидат юридических наук (Ph.D), член Рабочей группы (по согласованию).

Омаров Айдар Оразбекович — и.о. президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова", член Рабочей группы (по согласованию).

Жумагали Курманбек Жумагалиевич — председатель правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино", член Рабочей группы (по согласованию).

Омаров Әділет Қалиханұлы — заместитель председателя правления по мониторингу кинопроектов НАО "Государственный центр поддержки национального кино", член Рабочей группы (по согласованию).

Дюсенова Айнур Асылбековна — руководитель международного отдела НАО "Государственный центр поддержки национального кино", член Рабочей группы (по согласованию).

Малдыбаев Алмаз Бакытбекович — президент группы компаний сети кинотеатров "Kinopark&Kinoplexx Theatres", член Рабочей группы (по согласованию).

Коянбаев Нурлан Нугманович — первый заместитель по креативу сети кинотеатров "Kinopark&Kinoplexx Theatres", член Рабочей группы (по согласованию).

Гульнур Мамасарипова — первый заместитель по производству сети кинотеатров "Kinopark&Kinoplexx Theatres", член Рабочей группы (по согласованию).

Колодкин Максим Павлович — директор кинодистрибуции "Meloman Entertainment" TOO "ASCAR CTNEMA", член Рабочей группы (по согласованию).

Жумабай Даурен Нуркенулы — менеджер по маркетингу ТОО "Sulpak Cinema", член Рабочей группы (по согласованию).

Жунусова Анара Талгатовна — генеральный продюсер онлайн-кинотеатра "Unico Play" TOO "Top-Медиа", член Рабочей группы (по согласованию).

Ермекбаев Олжас Алмасович — директор по контентной политике "Unico Studio" онлайн-кинотеатра "Unico Play" TOO "Top-Медиа", член Рабочей группы (по согласованию).

Садыков Куат Сатбекович — генеральный продюсер по креативному направлению ТОО "Salem Social Media" ("Salem Entertainment"), член Рабочей группы (по согласованию).

Ибрагимов Данияр Маратович — генеральный продюсер ТОО "АЮ синема", член Рабочей группы (по согласованию).

Салимов Жуматай Кабдоллаевич — руководитель отдела контентного планирования ТОО "Freedom Media", член Рабочей группы (по согласованию).

Абишев Серик Ержанович — исполнительный продюсер ТОО "Freedom Media", член Рабочей группы (по согласованию).

Алишева Арууана Асылкановна — директор кинотеатра "Арман" ТОО "Cinema Park" (г. Астана), член Рабочей группы (по согласованию).

Комитету культуры Министерства культуры и информации РК поручено в установленном законодательством порядке обеспечить:

проведение заседаний Рабочей группы на ежеквартальной основе;

протоколирование заседаний Рабочей группы.

Приказ введен в действие с 30 декабря 2024 года.

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