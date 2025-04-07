Казахстанца-миллиардера посадили на 6,8 года

В области Улытау осудили мужчину, который разбогател на миллиарды тенге, незаконно добывая руду, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального департамента Агентства по финмониторингу, осужденный с 2020 по 2023 год незаконно добывал марганцевую руду из карьера "Восточный Каражал" без лицензии и контракта на недропользование.

"В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс. тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге. С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию. Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге", – сообщили в АФМ 7 апреля.

Приговором суда мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.

Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: пять автомашин и крестьянское хозяйство.

Приговор суда не вступил в законную силу.

5 апреля в Агентстве РК по финансовому мониторингу рассказали подробности по делу шести микрофинансовых организаций, функционировавших в Алматы, в результате действий которых пострадали более 327 тыс. человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге.