Ущерб в 30 млрд тенге: появились новые подробности по делу шести МФО в Алматы

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сегодня, 5 апреля 2025 года, раскрыли новые подробности по делу шести микрофинансовых организаций (МВО), функционировавших в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

27 марта стало известно, что руководство шести МФО в Алматы заподозрили в мошенничестве. По версии АФМ, они использовали незаконные схемы кредитования казахстанцев.

"Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности две компании, а также проводится проверка в отношении еще четырех аффилированных МФО", – говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Сотрудниками агентства установлено, что шесть МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран.

"Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства. Напомним, что в результате их действий пострадало более 327 тыс. человек, а причиненный ущерб составил 30 млрд тенге". Пресс-служба АФМ

По инициативе агентства прокуратурой Алматы внесен иск в суд в интересах 327 тыс. граждан.

В АФМ подчеркнули, что следствие продолжается.