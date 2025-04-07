Почему в России показатель просрочки по потребительским кредитам вдвое выше, чем в Казахстане

Объем потребительских кредитов населения в Казахстане увеличивается соответственно росту и развитию рынка. Аналитики считают, что это естественная тенденция в рамках рыночной экономики, передает Zakon.kz.

По данным Ranking.kz, долговая нагрузка в РК находится на низком уровне и не бьет по карманам населения.

Для проведения сравнительного анализа исследователи взяли пример соседней России.

Так, по итогам 2024 года объем кредитов населения Казахстана составил 20,7 трлн тенге. Из них на кредиты на потребительские цели граждан пришлось 13,8 трлн тенге, или 38,3% от общей суммы всех кредитов экономике со стороны банковского сектора (36 трлн тенге).

Между тем в России по итогам того же года займы населению составили 23,5 трлн рублей (около 117,5 трлн тенге). На необеспеченные потребительские кредиты пришлось 14,1 трлн рублей (около 70,5 трлн тенге). Таким образом, объем потребительского кредитования в РФ более чем в 5 раз превышает показатель в РК. Однако, учитывая масштабы экономик, сравнение абсолютных значений в Ranking.kz сочли необъективным и привели их просто для полноты картины.

Поэтому они рассмотрели уровень долговой нагрузки населения в каждой из двух стран, а также динамику этого показателя. Взяли общепринятую величину: отношение задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, к ВВП. По последним данным за 2023 год, в Казахстане доля кредитов населения от ВВП составила 14%, в то время как в России этот показатель достиг 19,4% – на 5,4 п. п. больше, чем в РК.

"Кроме того, если рассматривать динамику роста, и тут Казахстан отстает. Так, за год доля кредитов населения от ВВП в РК увеличилась на 1,3 п. п., а в РФ – на 2,1 п. п. Таким образом, в России долговая нагрузка не только в целом существенно выше, но и растет в более быстром темпе. Итак, мы выяснили, что уровень долговой нагрузки в РФ существенно выше, чем в РК. Но это лишь одна сторона медали. Теперь углубимся в детали и выясним, насколько выданные кредиты являются возвратными, то есть качественными. По сути, анализ просроченных платежей показывает не только уровень возможностей заемщиков выполнять свои обязательства, но и в целом устойчивость банковской системы", – пишут аналитики.

Фото: Ranking.kz

В России к концу 2024 года доля потребительских кредитов населения с просрочкой платежей более 90 дней достигла 8,9%, а годом ранее показатель был на уровне 7,8%, утверждают они. То есть за год рост составил 1,1 п. п. Ситуацию эксперты оценивают как неблагоприятную: значение не только само по себе серьезное, особенно по сравнению с показателями РК, но еще и растет.

Фото: Ranking.kz

Тем временем в Казахстане ситуация заметно лучше. Так, к концу того же года доля потребительских кредитов населения с просрочкой платежей составила 3,9% – в два раза меньше, чем в РФ. Более того, показатель РК учитывает общую просрочку на любой срок, а не только особенно опасную NPL 90+. Таким образом, реальный удельный вес проблемных кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в Казахстане еще меньше. Для сравнения: доля NPL 90+ в ссудном портфеле БВУ РК составила всего 3,05%, оставшись в годовой динамике практически без изменений. В долгосрочной же динамике ситуация и вовсе существенно улучшилась.

"Объяснение того, почему в Казахстане займы намного качественнее, достаточно очевидно: все дело в уровне одобрения кредитных заявок. Сейчас в РК получить заем может далеко не каждый желающий. Вследствие регуляторных введений и ограничений в стране действуют жесткие требования к заемщикам. В четвертом квартале 2024 года 70% желающих взять беззалоговый потребительский заем получили отказ. В России ситуация иная. Кредиты выдаются многим жителям – даже тем, кто уже всерьез задолжал. Для наглядности рассмотрим ПДН, то есть показатель долговой нагрузки заемщика. ПДН – это отношение платежей по всем кредитам и займам человека к его среднемесячным доходам. Идеальный вариант – когда ПДН не превышает 30%. При ПДН от 30% до 50% получить кредит будет сложнее, но шансы все же велики. ПДН более 50% уже считается высоким. ПДН от 80% показывает, что заемщик совсем увяз в долгах, и считается критическим", – уверены в Ranking.kz.

Согласно их публикации, в 2024 году 12% потребительских кредитов в РФ были выданы заемщикам с ПДН от 80%. Однако по закону таким гражданам запрещается выдавать даже кредитные карты. Ситуация такова: у человека уже более 80% доходов уходит на платежи по кредитам, он вынужден брать еще займы, и – самое тревожное – ему их одобряют. Тем временем 19% всех заемщиков в РФ также имеют неблагоприятный ПДН – от 50 до 80%. То есть суммарно 31% заемщиков, которые брали кредиты в 2024 году, уже находились в долговой яме и продолжали закапываться все глубже. При этом в предыдущие годы ситуация была еще хуже.

Вырисовывается интересная картина. Масштабы потребительского кредитования в России в разы больше, чем в Казахстане, о чем свидетельствуют как абсолютные, так и относительные показатели. При этом рынок потребительского кредитования в РК более умеренный, он не бьет по карманам граждан и по их финансовой устойчивости. Показатели долговой нагрузки и уровня одобрения займов считаются низкими, и сравнение с Россией – наглядный тому пример, подытожили аналитики.