Мертвые рыбы в пруду Ботанического сада вызвали тревогу у жителей Астаны

В Казнете распространяется видео, на котором, как утверждают очевидцы, запечатлены мертвые рыбы в пруду столичного Ботанического сада, сообщает Zakon.kz.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей, многие выражают обеспокоенность состоянием водоема.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировала советник акима района Есиль города Астаны Куралай Первая.

"Водоем на территории Ботанического сада изначально создан как часть инженерной системы для технических нужд – орошения зеленых насаждений и работы фонтана. Его конструкция и условия не предусматривают разведение или обитание рыб. Вероятнее всего, мальки рыб могли попасть в водоем вместе с водой из канала Нура, который используется для наполнения водоема. Между каналом Нура и водоемом предусмотрен специальный проход с защитной сеткой, предотвращающей попадание крупной рыбы. Однако в отдельных случаях мелкие особи и икра рыб могут проходить через мелкие ячейки сетки", – сказала она.

По ее словам, в 2022 году для сохранения водных биоресурсов в зимний период предпринимались попытки бурения дырок. Однако, учитывая искусственное происхождение водоема, а также его малую глубину и полное промерзание до дна, данный метод оказался неэффективным и нецелесообразным.

В настоящее время акиматом организованы работы по очистке водоема от рыб и органических остатков.

Ранее стало известно, что запрет на ловлю рыбы введут в Кызылординской области.