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События

Мертвые рыбы в пруду Ботанического сада вызвали тревогу у жителей Астаны

пруд, Астана, Ботанический сад, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 18:23 Фото: pixabay
В Казнете распространяется видео, на котором, как утверждают очевидцы, запечатлены мертвые рыбы в пруду столичного Ботанического сада, сообщает Zakon.kz.

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей, многие выражают обеспокоенность состоянием водоема.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировала советник акима района Есиль города Астаны Куралай Первая.

@limmmiee__ столько рыбок в пруду в Ботаническом саду 😭 #астана #ботаническийсад #рыбки ♬ оригинальный звук - Lima💛
"Водоем на территории Ботанического сада изначально создан как часть инженерной системы для технических нужд – орошения зеленых насаждений и работы фонтана. Его конструкция и условия не предусматривают разведение или обитание рыб. Вероятнее всего, мальки рыб могли попасть в водоем вместе с водой из канала Нура, который используется для наполнения водоема. Между каналом Нура и водоемом предусмотрен специальный проход с защитной сеткой, предотвращающей попадание крупной рыбы. Однако в отдельных случаях мелкие особи и икра рыб могут проходить через мелкие ячейки сетки", – сказала она. 

По ее словам, в 2022 году для сохранения водных биоресурсов в зимний период предпринимались попытки бурения дырок. Однако, учитывая искусственное происхождение водоема, а также его малую глубину и полное промерзание до дна, данный метод оказался неэффективным и нецелесообразным.

В настоящее время акиматом организованы работы по очистке водоема от рыб и органических остатков.

Ранее стало известно, что запрет на ловлю рыбы введут в Кызылординской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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