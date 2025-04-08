Чиновник из Актобе обналичил и присвоил миллионы тенге, выделенные на дорожную разметку
Фото: Zakon.kz
В суде №2 Актобе рассмотрено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Свободы лишились чиновник и предприниматель. Об этом 8 апреля 2025 года рассказали в прокуратуре Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
Ранее прокуратурой города Актобе по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств начато досудебное расследование.
"В ходе следствия установлено, что директор Центра обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий Актобе, действуя в сговоре с индивидуальным предпринимателем, заключил фиктивный договор на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму свыше 272 млн тенге в рамках государственных закупок. Фактически работы не выполнялись, а похищенные средства были обналичены и присвоены. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере".Прокуратура Актюбинской области
По данному факту начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного имущества с использованием служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РК. Позднее дело было направлено в суд.
"Суд, рассмотрев представленные доказательства и учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил осужденного заказчика к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, а подрядчика к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет".Прокуратура Актюбинской области
Приговор не вступил в законную силу.
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