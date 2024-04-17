Более 45 млн тенге незаконно потратили из бюджета в Актобе на восстановление дорожных разметок

Прокуратурой Актобе установлен факт незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на нанесение дорожных разметок по дорогам города. Об этом 17 апреля 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в 2023 году между КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе" и одним из товариществ заключен договор о проведении разметок на дорогах Актобе на общую сумму 213,3 млн тенге.

"После завершения всех работ по договору центром указанная сумма оплачена полностью. В соответствии с условиями договора в течение гарантийного срока – трех месяцев – товарищество обязано за свой счет восстанавливать нарушенные разметки. Однако проверкой установлено, что центром незаконно перечислены товариществу бюджетные средства на общую сумму 45,5 млн тенге за восстановление нарушенных разметок в течение гарантийного срока", – говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Актобе начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК.

В настоящее время уголовное дело передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области для производства досудебного расследования и принятия процессуального решения.

Фото: gov.kz

Ранее в Антикоре заявили, что по результатам антикоррупционного мониторинга спецЦОНов поступления в бюджет увеличились с 10,6 млрд до 91,3 млрд тенге. Подробности здесь.