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События

Финансовая безопасность молодежи в ВКО: форум и подготовка к Национальной олимпиаде

форум, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 20:25 Фото: пресс-центр ВКО
8 апреля на базе ВКУ им. С. Аманжолова прошел форум по обучению финансовой безопасности, организованный Департаментом экономических расследований по ВКО. Мероприятие стало частью программы "Закон и порядок", направленной на защиту молодежи от финансовых рисков, сообщает Zakon.kz.

В форуме приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, представители госорганов, преподаватели и студенты. Основная цель – повышение финансово-правовой грамотности и развитие навыков распознавания угроз в сфере финансов.

"Многие студенты сейчас оказываются жертвами различных преступных схем. Именно поэтому мы совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу проводим соответствующую работу, чтобы у вас появился финансовый иммунитет и культура, чтобы вы могли сразу определить, мошенничество это или нет. Мы верим в вас и желаем, чтобы на олимпиаде вы продемонстрировали высокий уровень знаний", – подчеркнул аким области.

Фото: пресс-центр ВКО

Участники обсудили современные схемы мошенничества, дропперов и способы защиты личных финансов. Студенты познакомились с актуальными тенденциями и научились выявлять финансовые риски. По словам ректора ВКУ Мухтара Толегена, университет и театр "Шабыт" продолжат просвещать население через тематические постановки.

Фото: пресс-центр ВКО

Форум дал старт подготовке к первой Национальной олимпиаде по финансовой безопасности. Она пройдет в три этапа: онлайн-тестирование, написание эссе и финал с интеллектуальными играми и фиджитал-шахматами. Победители смогут участвовать в Международной олимпиаде в России.

Фото: пресс-центр ВКО

С 7 по 11 апреля в вузах и колледжах региона проходят лекции от сотрудников ДЭР, охватывающие темы цифрового мошенничества, защиты данных и финансовой безопасности. Планируется охватить около 32 тыс. студентов.

Фото: пресс-центр ВКО

Лекции сопровождаются интерактивными играми, акциями и флешмобами под лозунгами "Мы за финансовую безопасность!" и "Дропперлерге NO!", что подчеркивает высокий интерес молодежи к теме.

Фото: пресс-центр ВКО

"Мы уверены, что данные мероприятия помогут студентам не только получить теоретические знания, но и развить практические навыки, которые позволят им эффективно защищать свои финансовые интересы", – отметил руководитель ДЭР по ВКО Арман Жунусов.
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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