Финансовая безопасность молодежи в ВКО: форум и подготовка к Национальной олимпиаде
В форуме приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, представители госорганов, преподаватели и студенты. Основная цель – повышение финансово-правовой грамотности и развитие навыков распознавания угроз в сфере финансов.
"Многие студенты сейчас оказываются жертвами различных преступных схем. Именно поэтому мы совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу проводим соответствующую работу, чтобы у вас появился финансовый иммунитет и культура, чтобы вы могли сразу определить, мошенничество это или нет. Мы верим в вас и желаем, чтобы на олимпиаде вы продемонстрировали высокий уровень знаний", – подчеркнул аким области.
Фото: пресс-центр ВКО
Участники обсудили современные схемы мошенничества, дропперов и способы защиты личных финансов. Студенты познакомились с актуальными тенденциями и научились выявлять финансовые риски. По словам ректора ВКУ Мухтара Толегена, университет и театр "Шабыт" продолжат просвещать население через тематические постановки.
Фото: пресс-центр ВКО
Форум дал старт подготовке к первой Национальной олимпиаде по финансовой безопасности. Она пройдет в три этапа: онлайн-тестирование, написание эссе и финал с интеллектуальными играми и фиджитал-шахматами. Победители смогут участвовать в Международной олимпиаде в России.
Фото: пресс-центр ВКО
С 7 по 11 апреля в вузах и колледжах региона проходят лекции от сотрудников ДЭР, охватывающие темы цифрового мошенничества, защиты данных и финансовой безопасности. Планируется охватить около 32 тыс. студентов.
Фото: пресс-центр ВКО
Лекции сопровождаются интерактивными играми, акциями и флешмобами под лозунгами "Мы за финансовую безопасность!" и "Дропперлерге NO!", что подчеркивает высокий интерес молодежи к теме.
Фото: пресс-центр ВКО
"Мы уверены, что данные мероприятия помогут студентам не только получить теоретические знания, но и развить практические навыки, которые позволят им эффективно защищать свои финансовые интересы", – отметил руководитель ДЭР по ВКО Арман Жунусов.