Финансовая безопасность молодежи в ВКО: форум и подготовка к Национальной олимпиаде

8 апреля на базе ВКУ им. С. Аманжолова прошел форум по обучению финансовой безопасности, организованный Департаментом экономических расследований по ВКО. Мероприятие стало частью программы "Закон и порядок", направленной на защиту молодежи от финансовых рисков, сообщает Zakon.kz.

В форуме приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, представители госорганов, преподаватели и студенты. Основная цель – повышение финансово-правовой грамотности и развитие навыков распознавания угроз в сфере финансов.

"Многие студенты сейчас оказываются жертвами различных преступных схем. Именно поэтому мы совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу проводим соответствующую работу, чтобы у вас появился финансовый иммунитет и культура, чтобы вы могли сразу определить, мошенничество это или нет. Мы верим в вас и желаем, чтобы на олимпиаде вы продемонстрировали высокий уровень знаний", – подчеркнул аким области.

Фото: пресс-центр ВКО

Участники обсудили современные схемы мошенничества, дропперов и способы защиты личных финансов. Студенты познакомились с актуальными тенденциями и научились выявлять финансовые риски. По словам ректора ВКУ Мухтара Толегена, университет и театр "Шабыт" продолжат просвещать население через тематические постановки.

Фото: пресс-центр ВКО

Форум дал старт подготовке к первой Национальной олимпиаде по финансовой безопасности. Она пройдет в три этапа: онлайн-тестирование, написание эссе и финал с интеллектуальными играми и фиджитал-шахматами. Победители смогут участвовать в Международной олимпиаде в России.

Фото: пресс-центр ВКО