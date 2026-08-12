В Астане простились с фронтовиком Великой Отечественной войны: Рзагулу Байкешеву было 102 года
Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, рассказали в Министерстве обороны (МО) РК:
"Попрощаться с ним пришли представители Министерства обороны, секретарь маслихата Астаны Зейнулкабден Табигат, аким района Алматы города Астаны Рустембек Тауекелов, командиры воинских частей Акмолинского гарнизона, представители ветеранских организаций, родные и близкие ветерана".
Глубокие соболезнования от имени министра обороны семье фронтовика передал начальник Управления по делам обороны района Алматы города Астаны подполковник Серик Касенов.
Мероприятие прошло с участием почетного караула и военного оркестра. В память о ветеране был совершен погребальный намаз.
Рзагул Байкешев нашел последний приют в селе Кабанбай батыр Акмолинской области (бывшая Рождественка), где он долгие годы трудился экспедитором в совхозе. В честь солдата Победы салютная команда произвела три оружейных залпа.
Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. В составе советских войск участвовал в сражениях под Ржевом, Великолукской наступательной операции, прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Венгрию и встретил Победу в Берлине.
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