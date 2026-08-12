В Астане простились с фронтовиком Великой Отечественной войны: Рзагулу Байкешеву было 102 года

Участник Великой Отечественной войны Рзагул Байкешев, считавшийся последним фронтовиком в Астане, ушел из жизни на 103-м году, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, рассказали в Министерстве обороны (МО) РК:

"Попрощаться с ним пришли представители Министерства обороны, секретарь маслихата Астаны Зейнулкабден Табигат, аким района Алматы города Астаны Рустембек Тауекелов, командиры воинских частей Акмолинского гарнизона, представители ветеранских организаций, родные и близкие ветерана".

Глубокие соболезнования от имени министра обороны семье фронтовика передал начальник Управления по делам обороны района Алматы города Астаны подполковник Серик Касенов.

Мероприятие прошло с участием почетного караула и военного оркестра. В память о ветеране был совершен погребальный намаз.

Рзагул Байкешев нашел последний приют в селе Кабанбай батыр Акмолинской области (бывшая Рождественка), где он долгие годы трудился экспедитором в совхозе. В честь солдата Победы салютная команда произвела три оружейных залпа.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. В составе советских войск участвовал в сражениях под Ржевом, Великолукской наступательной операции, прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Венгрию и встретил Победу в Берлине.

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Героизм и отвага Рзагула Байкешева отмечены орденами Отечественной войны I и II степени, а также другими государственными наградами.

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4 августа 2026 года не стало 103-летнего ветерана ВОВ Ивана Гапича. Соболезнования родным и близким Халық қаһарманы выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ивана Гапича проводили в последний путь в Уральске.