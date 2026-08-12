#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Общество

В Астане простились с фронтовиком Великой Отечественной войны: Рзагулу Байкешеву было 102 года

Астана, похороны, ветеран ВОВ Рзагул Байкешев, военнослужащие, прощание, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:56 Фото: gov.kz
Участник Великой Отечественной войны Рзагул Байкешев, считавшийся последним фронтовиком в Астане, ушел из жизни на 103-м году, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, рассказали в Министерстве обороны (МО) РК:

"Попрощаться с ним пришли представители Министерства обороны, секретарь маслихата Астаны Зейнулкабден Табигат, аким района Алматы города Астаны Рустембек Тауекелов, командиры воинских частей Акмолинского гарнизона, представители ветеранских организаций, родные и близкие ветерана".
Астана, ветеран ВОВ Рзагул Байкешев, похороны, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:56

Фото: gov.kz

Глубокие соболезнования от имени министра обороны семье фронтовика передал начальник Управления по делам обороны района Алматы города Астаны подполковник Серик Касенов.

Мероприятие прошло с участием почетного караула и военного оркестра. В память о ветеране был совершен погребальный намаз.

Астана, ветеран ВОВ Рзагул Байкешев, похороны, оркестр, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:56

Фото: gov.kz

Рзагул Байкешев нашел последний приют в селе Кабанбай батыр Акмолинской области (бывшая Рождественка), где он долгие годы трудился экспедитором в совхозе. В честь солдата Победы салютная команда произвела три оружейных залпа.

похороны, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:56

Фото: gov.kz

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. В составе советских войск участвовал в сражениях под Ржевом, Великолукской наступательной операции, прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Венгрию и встретил Победу в Берлине.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:56
Со 102-летием поздравили ветерана ВОВ в Астане

Героизм и отвага Рзагула Байкешева отмечены орденами Отечественной войны I и II степени, а также другими государственными наградами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 16:56
Военнослужащие Казахстана провели парад для фронтовика в Астане

4 августа 2026 года не стало 103-летнего ветерана ВОВ Ивана Гапича. Соболезнования родным и близким Халық қаһарманы выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ивана Гапича проводили в последний путь в Уральске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
в Алматы на 102-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны
12:25, 09 апреля 2025
Уходят герои: в Алматы на 102-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны
Мураталы Толепбергенулы
10:10, 29 ноября 2025
Последний ветеран ВОВ из Шымкента ушел из жизни
Ветеран ВОВ
12:22, 28 июля 2025
Человек-эпоха: в Алматы ушел из жизни 102-летний ветеран ВОВ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев и Иэн Гэрри
17:13, Сегодня
Ветеран UFC Браун не верит в победу Иэна Гэрри над Исламом Махачевым на UFC 330
&quot;Это не так, но есть нюансы&quot;: Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
16:55, Сегодня
"Это не так, но есть нюансы": Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
Максим Самородов
16:39, Сегодня
В "Ахмате" высказались о возможном трансфере Самородова в "Спартак"
Стало известно, когда состоится первый матч &quot;Кайрата&quot; в Лиге Европы
16:23, Сегодня
Стало известно, когда состоится первый матч "Кайрата" в Лиге Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: