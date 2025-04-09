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События

Частный дом на крыше высотки в Алматы: что о нем известно

Дом на крыше высотки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 12:43 Фото: TikTok/sorpa.kz
В соцсетях активно распространяют кадры с частным домом, оказавшимся на крыше многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Конечно, это послужило поводом для шуток:

  • Огород тоже есть?
  • Хорошо, свежий воздух, туалет на улице.
  • Это же Карлсон.
  • Еще с дымоходом. Интересно, уголь на лифте или по лестнице поднимают?
  • Мощный фундамент.

Известно, что эта примечательная недвижимость стоит на 9-тиэтажке по ул. Жумалиева. А вот как она там оказалась и законно ли это, пока неизвестно. Но компетентные органы уже выясняют.

"По информации Управления градостроительного контроля Алматы, в настоящее время ведется сбор материалов для проведения внеплановой проверки, в рамках которой будут подниматься архивные документы для подтверждения правового статуса объекта", – прокомментировали в акимате города.
@santehnik_ala.kz Интересно у них центральная канализация или септик?🤣 #дом#алматы#необычно#прикольно ♬ оригинальный звук – santehnik-ala.kz

Там отметили, что этот "объект" был введен в эксплуатацию приемочной комиссией в 2012 году.

В Алматы уже выявляли похожий случай: на крыше высотки возвели дом-мезонин. Его снесли решением суда.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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