Частный дом на крыше высотки в Алматы: что о нем известно

В соцсетях активно распространяют кадры с частным домом, оказавшимся на крыше многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Конечно, это послужило поводом для шуток:

Огород тоже есть?

Хорошо, свежий воздух, туалет на улице.

Это же Карлсон.

Еще с дымоходом. Интересно, уголь на лифте или по лестнице поднимают?

Мощный фундамент.

Известно, что эта примечательная недвижимость стоит на 9-тиэтажке по ул. Жумалиева. А вот как она там оказалась и законно ли это, пока неизвестно. Но компетентные органы уже выясняют.

"По информации Управления градостроительного контроля Алматы, в настоящее время ведется сбор материалов для проведения внеплановой проверки, в рамках которой будут подниматься архивные документы для подтверждения правового статуса объекта", – прокомментировали в акимате города.

Там отметили, что этот "объект" был введен в эксплуатацию приемочной комиссией в 2012 году.

В Алматы уже выявляли похожий случай: на крыше высотки возвели дом-мезонин. Его снесли решением суда.