Огромный дуб рухнул на крышу частного жилого дома в Алматы

В Алматы огромный дуб рухнул на крышу частного жилого дома. ЧП случилось ночью, 20 мая. Хозяева в это время находились на улице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "КТК", дуб рос во дворе дома.

"Как рассказали соседи, дерево наклонилось еще в воскресенье утром. А в три часа ночи с сильным грохотом и треском рухнуло. Удар смягчил растущий рядом ясень, за который дуб зацепился стволом. Стены дома выстояли, а вот крыша серьезно повреждена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяин дома неоднократно обращался к спасателям с просьбой спилить его, но постоянно получал отказ. А частные специализированные компании выставили счет – полмиллиона тенге. У семьи таких денег не оказалось.

"Дубу уже, как я помню, больше 70 лет. Потому что я здесь родилась и выросла, рядом с этим дубом. Сохнуть он уже давно начал, его надо было давным-давно уже убирать: балки падали, ветки падали. Ну вот, дотянули. Всю ночь не спала. Как сказали, что оно накренилось в нашу сторону, переживания были, конечно, жуткие", – рассказала соседка Галина Галат.

Похожая история также произошла в Алматы. Там 7 мая огромное дерево упало на патрульную машину, полицейские не пострадали.