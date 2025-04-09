Международный форум Астана 2025 пройдет за счет спонсоров

Международный форум Астана 2025 в этом году будет организован исключительно за счет средств спонсоров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 апреля сообщил вице-премьер Серик Жумангарин в ходе брифинга после пленарного заседания Мажилиса РК.

По его словам, ранее для проведения мероприятия выделялись средства из государственного бюджета, однако в этом году соответствующее постановление было аннулировано.

Все расходы на организацию форума будут покрыты спонсорскими взносами, и бюджетные средства на его проведение выделяться не будут.

Ранее Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года прокомментировал возможность удорожания банковских услуг на фоне повышения КНП.

