Международный форум Астана 2025 пройдет за счет спонсоров
Фото: primeminister.kz
Международный форум Астана 2025 в этом году будет организован исключительно за счет средств спонсоров, сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 апреля сообщил вице-премьер Серик Жумангарин в ходе брифинга после пленарного заседания Мажилиса РК.
По его словам, ранее для проведения мероприятия выделялись средства из государственного бюджета, однако в этом году соответствующее постановление было аннулировано.
Все расходы на организацию форума будут покрыты спонсорскими взносами, и бюджетные средства на его проведение выделяться не будут.
Ранее Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года прокомментировал возможность удорожания банковских услуг на фоне повышения КНП.
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