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События

Токаеву представили казахстанско-китайский проект курьерской доставки

Токаев, Акорда, Китай, Казпочта, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 11:30 Фото: akorda.kz
10 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Юй Хуэйцзяо, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенту представили информацию о деятельности ТОО Qazpost-YTO – совместного предприятия АО "Казпочта" и YTO Express.

"Основной целью данного проекта является развитие современной и эффективной сети курьерской доставки на территории Казахстана и в странах Центральной Азии. В текущем году в Алматинской области планируется начать строительство сортировочного хаба, что позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений", – сообщили в Акорде.

ТОО Qazpost-YTO намерено создать в непосредственной близости от сортировочного хаба Индустриальный парк.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость таких совместных проектов и отметил, что они должны стать образцом эффективного взаимодействия между государством и международным бизнесом.

8 апреля глава государства принял председателя Кнессета Государства Израиль Амира Охану, и обозначил направление, в котором готов скооперироваться с этой страной.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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