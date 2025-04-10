Токаеву представили казахстанско-китайский проект курьерской доставки

10 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Юй Хуэйцзяо, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенту представили информацию о деятельности ТОО Qazpost-YTO – совместного предприятия АО "Казпочта" и YTO Express.

"Основной целью данного проекта является развитие современной и эффективной сети курьерской доставки на территории Казахстана и в странах Центральной Азии. В текущем году в Алматинской области планируется начать строительство сортировочного хаба, что позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений", – сообщили в Акорде.

ТОО Qazpost-YTO намерено создать в непосредственной близости от сортировочного хаба Индустриальный парк.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость таких совместных проектов и отметил, что они должны стать образцом эффективного взаимодействия между государством и международным бизнесом.

8 апреля глава государства принял председателя Кнессета Государства Израиль Амира Охану, и обозначил направление, в котором готов скооперироваться с этой страной.