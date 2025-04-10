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События

Новые авиамаршруты в Европу: глава Минтранспорта отчитался Токаеву

Новые авиамаршруты в Европу: глава Минтранспорта отчитался Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 15:33 Фото: akorda.kz
10 апреля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра транспорта Марата Карабаева, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период.

Как сообщил Марат Карабаев, общий объем транзита за 2024 год всеми видами транспорта вырос на 6%. Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вырос на 62% и составил 4,5 млн тонн. Завершено строительство 3 новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Ремонтными работами было охвачено 12 тыс. км дорог. Завершена реконструкция трасс Караганда – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Кандыагаш и Атырау – Астрахань.

Президенту было доложено, что казахстанскими авиакомпаниями перевезено 14,7 млн пассажиров с ростом на 10%, в аэропортах обслужено 29,7 млн человек с увеличением на 14%. Железнодорожным транспортом перевезено 21 млн пассажиров (рост на 3,9%).

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в 2025 году Министерство транспорта планирует запустить 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток. Начато строительство аэропортов Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. Также начинается модернизация 125 железнодорожных вокзалов. Продолжится реализация 5 крупных железнодорожных проектов: Достык – Мойынты, обводная линия Алматы, Дарбаза – Мактаарал, Аягоз – Бахты и Кызылжар – Мойынты.

По итогам встречи президент отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.

Глава государства поручил ускорить строительство автодороги Центр – Запад, расширить коридор Западная Европа – Западный Китай, уделить особое внимание развитию ТМТМ, увеличить количество внутренних и международных авиарейсов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в транспортный сектор.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность развития транспортно-логистической отрасли в целом, а также качественной и своевременной реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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