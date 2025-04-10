Президент отметил группу ученых государственными наградами: список

10 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил группу ученых государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба главы государства.

"В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки", – сказано в сообщении.

В частности, четверо ученых награждены орденом "Парасат", 15 – орденом "Құрмет".

Медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены шесть граждан. Двум ученым присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері".

Орденом "Парасат" наградят:

Есимбекову Минуру Ахметовну – заведующего лабораторией ТОО "Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства" Министерства сельского хозяйства

Жантаева Жумабека Шабденамович – главного научного сотрудника ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Кошкарова Серикбая – профессора НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" Министерства науки и высшего образования

Яшкова Владимира Александровича – ассоциированного профессора НАО "Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева" Министерства науки и высшего образования;

орденом "Құрмет":

Адылханова Тасболата Алпысбесовича – главного консультанта ТОО "Национальный научный онкологический центр" Министерства здравоохранения

Баймуканова Миргалия Тулеугалиевича – директора учреждения "Институт гидробиологии и экологии"

Билялова Дархана Нурлановича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования

Витковскую Ирину Сергеевну – ведущего научного сотрудника АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Демченко Георгия Анатольевича – заведующего лабораторией РГП "Институт генетики и физиологии" Министерства науки и высшего образования

Ершебулова Закира Джапаровича – директора ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения

Какимжанову Алмагуль Апсаламовну – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения

Калтаева Айдархана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования

Крупу Елену Григорьевну – главного научного сотрудника РГП "Институт зоологии" Министерства науки и высшего образования

Күзембайұлы Аманжола – профессора НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтұрсынұлы" Министерства науки и высшего образования

Серикканова Абая Сериккановича – вице-президента высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования

Скакова Мажына Канапиновича – главного научного сотрудника РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики

Сурагана Дурвудхана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования

Токбергенова Исмаила Тасанбиевича – главного ученого секретаря высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования

Туруспекова Ерлана Кенесбековича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования;

медалью "Ерен еңбегі үшін":

Ахажанову Индиру Алибаевну – младшего научного сотрудника ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения

Еспембетова Болата Аманбаевича – заведующего лабораторией ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения

Кабылдина Космана Маратовича – оператора хлораторной станции ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения

Кондыбаеву Аиду Муратовну – доктора PhD НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" Министерства здравоохранения

Сарсенбекұлы Бауыржана – ассоциированного профессора АО "Казахстанско-Британский технический университет"

Шустова Александра Вячеславовича – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения;

Присвоят почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері":

Бакенову Жумабаю Бекболатовичу – академику высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования

Жумабаеву Бейбиту Тенеловичу – главному научному сотруднику ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Указ вводится в действие со дня подписания.

5 апреля 2025 года от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня геолога специалистам отрасли вручили государственные награды.