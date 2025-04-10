Президент отметил группу ученых государственными наградами: список
Фото: akorda.kz
10 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил группу ученых государственными наградами, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказала пресс-служба главы государства.
"В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки", – сказано в сообщении.
В частности, четверо ученых награждены орденом "Парасат", 15 – орденом "Құрмет".
Медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены шесть граждан. Двум ученым присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері".
Орденом "Парасат" наградят:
- Есимбекову Минуру Ахметовну – заведующего лабораторией ТОО "Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства" Министерства сельского хозяйства
- Жантаева Жумабека Шабденамович – главного научного сотрудника ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- Кошкарова Серикбая – профессора НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" Министерства науки и высшего образования
- Яшкова Владимира Александровича – ассоциированного профессора НАО "Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева" Министерства науки и высшего образования;
орденом "Құрмет":
- Адылханова Тасболата Алпысбесовича – главного консультанта ТОО "Национальный научный онкологический центр" Министерства здравоохранения
- Баймуканова Миргалия Тулеугалиевича – директора учреждения "Институт гидробиологии и экологии"
- Билялова Дархана Нурлановича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
- Витковскую Ирину Сергеевну – ведущего научного сотрудника АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- Демченко Георгия Анатольевича – заведующего лабораторией РГП "Институт генетики и физиологии" Министерства науки и высшего образования
- Ершебулова Закира Джапаровича – директора ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения
- Какимжанову Алмагуль Апсаламовну – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения
- Калтаева Айдархана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
- Крупу Елену Григорьевну – главного научного сотрудника РГП "Институт зоологии" Министерства науки и высшего образования
- Күзембайұлы Аманжола – профессора НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтұрсынұлы" Министерства науки и высшего образования
- Серикканова Абая Сериккановича – вице-президента высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
- Скакова Мажына Канапиновича – главного научного сотрудника РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики
- Сурагана Дурвудхана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
- Токбергенова Исмаила Тасанбиевича – главного ученого секретаря высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
- Туруспекова Ерлана Кенесбековича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования;
медалью "Ерен еңбегі үшін":
- Ахажанову Индиру Алибаевну – младшего научного сотрудника ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения
- Еспембетова Болата Аманбаевича – заведующего лабораторией ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения
- Кабылдина Космана Маратовича – оператора хлораторной станции ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения
- Кондыбаеву Аиду Муратовну – доктора PhD НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" Министерства здравоохранения
- Сарсенбекұлы Бауыржана – ассоциированного профессора АО "Казахстанско-Британский технический университет"
- Шустова Александра Вячеславовича – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения;
Присвоят почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері":
- Бакенову Жумабаю Бекболатовичу – академику высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
- Жумабаеву Бейбиту Тенеловичу – главному научному сотруднику ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Указ вводится в действие со дня подписания.
5 апреля 2025 года от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня геолога специалистам отрасли вручили государственные награды.
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