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Президент отметил группу ученых государственными наградами: список

Касым-Жомарт Токаев, награды, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 11:35 Фото: akorda.kz
10 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил группу ученых государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба главы государства.

"В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки", – сказано в сообщении.

В частности, четверо ученых награждены орденом "Парасат", 15 – орденом "Құрмет".

Медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены шесть граждан. Двум ученым присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері".

Орденом "Парасат" наградят:

  • Есимбекову Минуру Ахметовну – заведующего лабораторией ТОО "Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства" Министерства сельского хозяйства
  • Жантаева Жумабека Шабденамович – главного научного сотрудника ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
  • Кошкарова Серикбая – профессора НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" Министерства науки и высшего образования
  • Яшкова Владимира Александровича – ассоциированного профессора НАО "Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева" Министерства науки и высшего образования;

орденом "Құрмет":

  • Адылханова Тасболата Алпысбесовича – главного консультанта ТОО "Национальный научный онкологический центр" Министерства здравоохранения
  • Баймуканова Миргалия Тулеугалиевича – директора учреждения "Институт гидробиологии и экологии"
  • Билялова Дархана Нурлановича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
  • Витковскую Ирину Сергеевну – ведущего научного сотрудника АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
  • Демченко Георгия Анатольевича – заведующего лабораторией РГП "Институт генетики и физиологии" Министерства науки и высшего образования
  • Ершебулова Закира Джапаровича – директора ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения
  • Какимжанову Алмагуль Апсаламовну – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения
  • Калтаева Айдархана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
  • Крупу Елену Григорьевну – главного научного сотрудника РГП "Институт зоологии" Министерства науки и высшего образования
  • Күзембайұлы Аманжола – профессора НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтұрсынұлы" Министерства науки и высшего образования
  • Серикканова Абая Сериккановича – вице-президента высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
  • Скакова Мажына Канапиновича – главного научного сотрудника РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики
  • Сурагана Дурвудхана – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
  • Токбергенова Исмаила Тасанбиевича – главного ученого секретаря высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
  • Туруспекова Ерлана Кенесбековича – академика высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования;

медалью "Ерен еңбегі үшін":

  • Ахажанову Индиру Алибаевну – младшего научного сотрудника ТОО "OtarBioPharm" Министерства здравоохранения
  • Еспембетова Болата Аманбаевича – заведующего лабораторией ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения
  • Кабылдина Космана Маратовича – оператора хлораторной станции ТОО "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения
  • Кондыбаеву Аиду Муратовну – доктора PhD НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова" Министерства здравоохранения
  • Сарсенбекұлы Бауыржана – ассоциированного профессора АО "Казахстанско-Британский технический университет"
  • Шустова Александра Вячеславовича – заведующего лабораторией ТОО "Национальный центр биотехнологии" Министерства здравоохранения;

Присвоят почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері":

  • Бакенову Жумабаю Бекболатовичу – академику высшей научной организации "Национальная академия наук при президенте Республики Казахстан" Министерства науки и высшего образования
  • Жумабаеву Бейбиту Тенеловичу – главному научному сотруднику ТОО "Институт ионосферы" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Указ вводится в действие со дня подписания.

5 апреля 2025 года от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня геолога специалистам отрасли вручили государственные награды.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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