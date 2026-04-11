События

Токаев наградил известных казахстанских ученых

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 11:20 Фото: akorda.kz
11 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев наградил известных ученых, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении генерального директора Института востоковедения имени Р. Сулейменова, доктора филологических наук, профессора Дукена Масимханулы орденом "Барыс" III степени, а также о присвоении филологу Айнур Абиденкызы почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".

"Высокие награды присуждены за их значительный вклад в развитие востоковедения, фундаментальные исследования в области синологии, введение в научный оборот новых источников по истории нашей страны, популяризацию культурных ценностей и особые заслуги в укреплении исторических связей между Казахстаном и Китаем", – отмечается в публикации Акорды.

В этой связи президент направил ученым поздравительную телеграмму, в которой отмечается, что данными наградами отмечены результаты их многолетней плодотворной научной деятельности. Глава государства пожелал семье известных востоковедов творческих успехов и благополучия.

Ранее в преддверии Дня работников науки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир молодым ученым.

Читайте также
Ушел из жизни известный казахстанский ученый
15:22, 13 июня 2023
Ушел из жизни известный казахстанский ученый
Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
14:32, 17 апреля 2025
Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
Токаев вручил награды и ключи от квартир ученым за значимые достижения
14:09, 10 апреля 2026
Токаев вручил награды и ключи от квартир ученым за значимые достижения
Последние
Популярные
Читайте также
Три балла решили судьбу схватки Казахстан - Узбекистан на чемпионате Азии в Кыргызстане
11:38, Сегодня
Три балла решили судьбу схватки Казахстан - Узбекистан на чемпионате Азии в Кыргызстане
Топовый казахстанский "вольник" досрочно завершил схватку и вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:29, Сегодня
Топовый казахстанский "вольник" досрочно завершил схватку и вышел в полуфинал чемпионата Азии
Монгол "уничтожил" борца из Казахстана и "лишил" его бронзовой медали на чемпионате Азии
11:08, Сегодня
Монгол "уничтожил" борца из Казахстана и "лишил" его бронзовой медали на чемпионате Азии
Чемпион мира из Японии оформил разгром казахстанцу на чемпионате Азии в Бишкеке
10:59, Сегодня
Чемпион мира из Японии оформил разгром казахстанцу на чемпионате Азии в Бишкеке
