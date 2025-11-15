#АЭС в Казахстане
События

Правительство выделило около миллиарда тенге на реконструкцию аэропорта Балхаша

аэропорт Балхаша, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 12:34 Фото: primeminister.kz
945 млн тенге из средств возвращенных активов выделено на реконструкцию аэропорта Балхаша, сообщает Zakon.kz.

Деньги выделили из специального государственного фонда в рамках исполнения поручений главы государства по развитию региональных транспортных хабов и повышению безопасности воздушного сообщения, говорится в сообщении кабмина.

"Реконструкция объекта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и довести основные параметры воздушной гавани в соответствие с требованиями международных стандартов. Пропускная способность увеличится более чем на 30%", – говорится в сообщении кабинета министров от 15 ноября 2025 года.

Как сообщили в правительстве, на сегодняшний день уже выполнен значительный объем работ – обустройство кровли основного здания аэропорта и пристроек, монтаж окон, канализации и основной сети водопровода. Также смонтированы канализационно-насосная станция, блочная комплектно-трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопительная система.

В настоящий момент ведутся работы по закупу первоочередной аэродромной специальной техники для обслуживания аэропорта. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик.

В пресс-службе правительства отметили, что в рамках реализации послания президента в Казахстане ведется комплексная работа по развитию авиационной инфраструктуры, которая включает масштабную модернизацию ведущих аэропортов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе для превращения их в мультимодальные хабы. Одновременно с этим ведется строительство новых аэропортов в ключевых туристических зонах (Катон-Карагай, Зайсан, Кендирли) и восстановление региональных воздушных гаваней.

На прошлой неделе в Атырау задержали мужчину, заявившего о бомбе в аэропорту.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
