Фигуристу Михаилу Шайдорову подарили двухкомнатную квартиру в Алматы и сертификат на 2,5 млн тенге

Михаил Шайдоров – фигурист, выступающий в одиночном катании. На прошедшем в Бостоне чемпионате мира завоевал серебряную медаль. Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов поздравил спортсмена с великолепным результатом.

Замакима подчеркнул, что это достижение служит вдохновляющим примером упорства и целеустремленности.

Во время встречи Бейбут Шаханов от имени акимата Алматы вручил Михаилу Шайдорову денежный сертификат на сумму 2,5 млн тенге, отметив его значительный вклад в развитие отечественного спорта и популяризацию города на международной арене. Также спортсмену за счет спонсорских средств подарили двухкомнатную квартиру в Алматы.

"Вы не просто поднимаете престиж казахстанского фигурного катания, вы вдохновляете сотни молодых спортсменов верить в себя и двигаться вперед. Особые слова благодарности – твоему тренеру Асем Робертовне Касановой за высокий профессионализм, мудрость и искреннюю преданность своему делу. Как главный тренер сборной Республики Казахстан по фигурному катанию, она внесла особый вклад в развитие спорта и становление новых звезд на льду", – сказал Бейбут Шаханов.

В ответ Михаил Шайдоров поблагодарил акимат за оказанную поддержку.

"Я очень благодарен акимату города, алматинцам за поддержку. Это вдохновляет и дает силы двигаться дальше. Для меня это не просто личная победа – это победа всей страны, результат труда многих людей, которые верили в меня и помогали на этом пути", – отметил фигурист.

30 марта 2025 года Михаил Шайдоров стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне.