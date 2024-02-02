Как выступает лучший фигурист Казахстана на турнире четырех континентов

1 февраля в Шанхае (Китай) на Чемпионате четырех континентов были представлены короткие программы в мужском одиночном катании. В этой дисциплине выступает ведущий казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

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По данным ISU, 19-летний алматинец по итогам первого дня состязаний занимает седьмое место, набрав в короткой программе 81,76 балла. Шайдоров в Шанхае – не единственный представитель Казахстана: Диас Жиренбаев (64,51) и Рахат Бралин (63,17) располагаются, соответственно, на 18-й и 19-й позициях.

Лучшее выступление показал японский фигурист Юма Кагияма (106,82), за ним следуют его соотечественник Сун Сато (99,20) и кореец Ча Джун Хван (95,30).





Фото: Instagram/cop_zvs

В женской части Чемпионата четырех континентов нашу страну представляют три фигуристки. После короткой программы их шансы завоевать медали пока невелики. Честь Казахстана защищают София Фарафонова (18-е место, 47,57 балла), Нурия Сулеймен (19-е место, 45,69) и Анна Левковец (24-е место, 39,56).

У девушек после первого дня соревнований лидерство захватили японки Юма Кагияма (106,82) и Шун Сато (99,20), на третьей строчке – Чха Чжун Хван из Южной Кореи – 95,30.

2 февраля на этом турнире фигуристы продемонстрируют произвольные программы, после чего окончательно станут известны призеры.

Ранее сообщалось, что казахстанская фигуристка София Фарафонова завоевала "бронзу" на международном турнире в Турции.