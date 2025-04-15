Первая трехполосная реверсивная дорога появится в Казахстане: назван регион

Стало известно, что в Акмолинской области появится первая в стране трехполосная реверсивная дорога, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 апреля сообщили в Министерстве транспорта.

Речь идет об автодороге Кокшетау – Зеренда, на которой начат средний ремонт.

"Проект предусматривает расширение проезжей части с текущих 7 до 11 метров. После завершения работ движение на дороге будет организовано по трем полосам, одна из которых станет реверсивной. Такая схема организации движения позволит значительно повысить пропускную способность дороги, снизить аварийность, особенно в периоды пиковых нагрузок, и создать комфортные условия для туристов и жителей региона", – сообщили в министерстве.

Общая протяженность участка, охваченного ремонтом, составляет порядка 47 километров.

Курортная зона Зеренды традиционно входит в число самых популярных туристических направлений страны, ежегодно привлекая тысячи отдыхающих из Казахстана и ближнего зарубежья.

В целом в 2025 году в рамках государственной программы среднего ремонта планируется обновить 7 тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения. В этот перечень вошли участки, ведущие к туристическим объектам, таким как Рахмановские ключи, озеро Алаколь, Колсай, Баянауыл, Кендирли, Коргалжынский заповедник и Имантау-Шалкарская курортная зона.

Между тем в столице тоже идет ремонт дорог. В 2025 году в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры Астаны планируется провести средний ремонт на более чем 60 улицах.