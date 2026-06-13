#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Новые штрафы могут появиться в Казахстане

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 16:35 Фото: unsplash
В Казахстане могут появиться новые штрафы. Об этом стало известно из ответа премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в соответствии со ст. 434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, образуют состав мелкого хулиганства и влекут административную ответственность.

"Такое поведение влечет за собой штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток", – подчеркнул Олжас Бектенов, комментируя видео одного из трансформационных тренингов, вызвавшее в Казнете резонанс.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа".

"Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах путем дополнения вышеуказанной ст. 434 КоАП. Законопроект будет рассмотрен законодательным органом в текущем году (планируется внести в законодательный орган в июне текущего года)", – уточнил Олжас Бектенов.

Он напомнил, что требования к квалификации, компетенциям, знаниям, умениям и этическим принципам профессиональных коучей устанавливаются профессиональным стандартом №409 "Коучинговая деятельность (профессиональный коучинг)".

"При осуществлении профессиональной деятельности коуч несет личную ответственность за соблюдение Кодекса этики коуча профессиональной ассоциации/федерации и предоставление услуг в соответствии с принципами честности, равноправия и недискриминации. Кроме того, этическое поведение является важным фактором конструктивного урегулирования споров и конфликтов. Для этого в текущем году ведется разработка Этического кодекса медиаторов, направленного на соблюдение принципов уважительного общения и повышения доверия к институту медиации", – заявил Олжас Бектенов.

21 мая 2026 года стало известно, что штрафы на несколько миллиардов тенге могут списать в рамках амнистии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
16:56, 30 апреля 2024
В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник
15:43, 08 июня 2026
В Казахстане могут пересмотреть систему страхования работников
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
10:56, 30 декабря 2025
Ряд новых авиамаршрутов будут субсидировать в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик остановился в полуфинале турнира в Штутгарте
18:08, Сегодня
Александр Бублик остановился в полуфинале турнира в Штутгарте
Геннадий Головкин официально включён в Международный зал боксёрской славы
17:42, Сегодня
Геннадий Головкин официально включён в Международный зал боксёрской славы
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира WTA в Берлине
17:19, Сегодня
Елена Рыбакина узнала потенциальных соперниц на старте турнира WTA в Берлине
Исраэль Адесанья
16:52, Сегодня
Бывший чемпион UFC Адесанья уверен в победе Топурии над Гейджи в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: