Новые штрафы могут появиться в Казахстане

В Казахстане могут появиться новые штрафы. Об этом стало известно из ответа премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в соответствии со ст. 434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, образуют состав мелкого хулиганства и влекут административную ответственность.

"Такое поведение влечет за собой штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток", – подчеркнул Олжас Бектенов, комментируя видео одного из трансформационных тренингов, вызвавшее в Казнете резонанс.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа".

"Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах путем дополнения вышеуказанной ст. 434 КоАП. Законопроект будет рассмотрен законодательным органом в текущем году (планируется внести в законодательный орган в июне текущего года)", – уточнил Олжас Бектенов.

Он напомнил, что требования к квалификации, компетенциям, знаниям, умениям и этическим принципам профессиональных коучей устанавливаются профессиональным стандартом №409 "Коучинговая деятельность (профессиональный коучинг)".

"При осуществлении профессиональной деятельности коуч несет личную ответственность за соблюдение Кодекса этики коуча профессиональной ассоциации/федерации и предоставление услуг в соответствии с принципами честности, равноправия и недискриминации. Кроме того, этическое поведение является важным фактором конструктивного урегулирования споров и конфликтов. Для этого в текущем году ведется разработка Этического кодекса медиаторов, направленного на соблюдение принципов уважительного общения и повышения доверия к институту медиации", – заявил Олжас Бектенов.

21 мая 2026 года стало известно, что штрафы на несколько миллиардов тенге могут списать в рамках амнистии.