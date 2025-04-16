Нуржан Нурланов фигурирует в деле о рейдерстве

16 апреля 2025 года стало известно, что имя бывшего директора "КазМунайГаз-Аэро" Нуржана Нурланова фигурирует в расследовании, проводимом Департаментом экономических расследований по городу Алматы (ДЭР), сообщает Zakon.kz.

"Мы подтверждаем, что ДЭР по городу Алматы расследуется уголовное дело по факту рейдерства, иная информация в порядке ст. 201 УПК не разглашается", – сообщил официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Ернар Тайжан.

При этом в АФМ не уточнили, какой статус в этом деле у Нуржана Нурланова. Но добавили, что в настоящее время официально подозреваемых нет.

В начале апреля 2025 года появилась информация об уголовном деле в отношении Нуржана Нурланова. Тогда в полиции сообщили, что Cледственным управлением ДП Алматы проводится досудебное расследование по ст. 389 УК РК (Самоуправство).

Нуржан Нурланов в разные годы работал заместителем генерального директора по технической политике АО "КазТрансГаз" и управляющим директором АО "НУХ "Байтерек". С февраля 2019-го по май 2022 года был генеральным директором ТОО "КазМунайГаз-Аэро".