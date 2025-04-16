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События

Нуржану Нурланову вменяют рейдерство

Нуржану Нурланову вменяют рейдерство, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 13:11 Фото: НУХ "Байтерек"
16 апреля 2025 года стало известно, что дело бывшего директора "КазМунайГаз-Аэро" Нуржана Нурланова передали в Департамент экономических расследований по городу Алматы (ДЭР), сообщает Zakon.kz.
"Мы подтверждаем, что ДЭР по городу Алматы расследуется уголовное дело по факту рейдерства, иная информация в порядке ст. 201 УПК не разглашается", – сообщил официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Ернар Тайжан.

В начале апреля 2025 года появилась информация об уголовном деле в отношении Нуржана Нурланова. Тогда в полиции сообщили, что следственным управлением ДП Алматы проводится досудебное расследование по ст. 389 УК РК (Самоуправство).

Нуржан Нурланов в разные годы работал заместителем генерального директора по технической политике АО "КазТрансГаз" и управляющим директором АО "НУХ "Байтерек". С февраля 2019-го по май 2022 года был генеральным директором ТОО "КазМунайГаз-Аэро".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Мадина Мамырханова
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