В селе Старый Колутон снижается уровень воды

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в рамках объезда паводкоопасных территорий прибыл в село Старый Колутон Астраханского района, встретился с населением и посетил продуктовые магазины.

Село Старый Колутон расположено в зоне слияния нескольких водотоков, поступающих с территории пяти районов – Бурабайского, Сандыктауского, Аршалынского, Шортандинского и Буландынского. В текущем году объем паводковой воды превысил прошлогодние показатели в 1,5 раза. В результате произошло подтопление приусадебных участков, расположенных в низинной части населенного пункта.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

В связи с размывом подъездных путей транспортное сообщение с селом временно ограничено.

Однако, как отметил глава региона, приняты все необходимые меры по обеспечению жителей всем необходимым.

"На месте выставлены посты, организовано лодочное сообщение. В селе имеются запасы продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Жители, нуждающиеся в медицинской помощи, в том числе беременная женщина, были своевременно эвакуированы в безопасные районы. На сегодняшний день уровень воды начал снижаться – зафиксировано понижение на 20 сантиметров. Ожидаем, что до конца недели ситуация стабилизируется", – отметил Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

По словам акима области, все усилия направлены на обеспечение безопасности населения и недопущение дальнейших рисков. Жителям, чьи дома были подтоплены, будет оказана помощь.

В селе в прошлом году начата работа по расширению и дноуглублению русла реки Колутон. На сегодняшний день работы проведены на расстоянии 3,5 км. Реку углубили до 4 метров, расширили от 18 до 36 метров.

В селе аким области встретился с экспертами-учеными – гидрологами. По их словам, благодаря построенному обводному каналу удалось значительно снизить объем паводковых вод, поступающих в село Старый Колутон. Это позволило минимизировать последствия и избежать масштабного затопления жилых кварталов. Вместе с тем доктор технических наук, профессор в университете ЕНУ по гидрологии и гидротехническим сооружениям Шерим Тулегенов предложил провести комплексное изучение движения рек в регионе.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

"Ситуация была непростой, воды пришло намного больше, чем в прошлом году, но с первых дней мы почувствовали поддержку. Нам организовали доставку продуктов и необходимых вещей, предоставили всю информацию. Если бы не обводной канал, все село бы оказалось в воде", – отметила жительница села Сайран Есеева.

"Акимат вовремя предупредил, раздали всем предупреждения, чтобы мы мебель подняли и скот эвакуировали", – рассказал Селиванов Сергей.

Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. Спасательные службы, коммунальные предприятия и местные исполнительные органы задействованы в круглосуточном режиме.