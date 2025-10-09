Казахстан обратился в ЕЭК из-за заторов на границе с Россией

Казахстан поднимет вопрос заторов на казахстанско-российской границе на площадках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Межправкомиссии. Об этом 9 октября 2025 года заявили в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Ситуация с накоплением грузового транспорта на пунктах пропуска при въезде в Российскую Федерацию и жалобами водителей в связи с действием новых норм миграционного законодательства РФ стала темой обсуждения оперативного совещания, которое провел вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"В ЕЭК направлено официальное обращение о признании сложившейся ситуации барьером, препятствующим внешней торговле. Этот вопрос будет рассмотрен 13 октября на площадке ЕЭК и 7 ноября – на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России". Пресс-служба правительства РК

Подчеркивается, что казахстанская сторона уже ведет переговоры с российскими коллегами на различных уровнях. 7 октября Серик Жумангарин обозначил этот вопрос на встрече с послом РФ в РК Алексеем Бородавкиным. Обе стороны выразили готовность совместно и оперативно урегулировать возникшие трудности.

"С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому иностранные граждане могут находиться на территории РФ без регистрации не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов. Ранее этот срок составлял 180 дней в течение года. Эти ограничения распространяются и на водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Более того, пребывание на территории России и Беларуси учитывается суммарно, поскольку эти страны образуют Союзное государство. Таким образом, нахождение водителя в Беларуси также засчитывается как пребывание в России, что значительно сокращает допустимый срок его нахождения". Пресс-служба правительства РК

Данная норма действует для большинства безвизовых стран, включая Казахстан, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и другие. В то же время, как уточнили в Пограничной службе КНБ, срок пребывания не учитывается, если иностранный гражданин оформил разрешительные документы, такие как вид на жительство, разрешение или заявление на временное проживание. В таких случаях лимит приостанавливается.

"В Казахстане аналогичные требования по пребыванию иностранных граждан без регистрации составляют 90 дней в течение полугода и не применяются к водителям, выполняющим международные грузовые и автобусные рейсы, что соответствует международной практике". Пресс-служба правительства РК

Ситуацию усугубило начало рейдовых мероприятий, проводимых с сентября этого года со стороны России по выявлению серого импорта. Из-за дополнительных проверок увеличилось время досмотра грузового транспорта на отдельных пунктах пропуска.

Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы отметил, что под действие новых правил миграционного законодательства фактически попали не только международные перевозчики, но и водители, работающие внутри стран ЕАЭС.

У большинства из них лимит пребывания в РФ уже исчерпан, и они вынуждены ожидать начала нового года, чтобы вновь выйти в рейсы. А некоторые, кто превысил установленный лимит в 90 дней, были задержаны и получили уведомления о необходимости покинуть страну в связи с нарушением новых норм миграционного законодательства.

Справочно: На границе Казахстана с Россией действуют 30 автомобильных пунктов пропуска. В 2024 году через них прошли 14,3 млн человек, 3 млн легковых и 2 млн грузовых автомобилей. Крупнейшими пунктами пропуска для грузового автотранспорта являются Сырым, Кайрак, Жайсан, Косак, Ауыл, Курмангазы и Жана жол.

