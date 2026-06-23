На 70 казахстанцев без их ведома оформили кредиты через МФО

В Западно-Казахстанской области под следствием находится микрофинансовая организация (МФО), через которую на десятки человек незаконно оформили кредиты, сообщает Zakon.kz.

Подробности схемы 23 июня 2026 года раскрыли в прокуратуре ЗКО:

"В Западно-Казахстанской области расследуются уголовные дела, связанные с незаконным оформлением онлайн-кредитов с использованием информационных систем. 4 февраля неустановленное лицо через микрофинансовую организацию незаконно оформило кредит на имя гражданина РК. Установлено, что потерпевший не предоставлял свои биометрические данные для получения онлайн-кредита. Вместо этого мошенническим путем были использованы данные третьего лица".

Отмечается, что аналогичным образом неустановленные лица через другую микрофинансовую организацию незаконно оформили кредит на гражданина РК и перевели денежные средства через счета дропперов другим лицам.

"От преступных действий, совершенных с использованием микрофинансовой организации, пострадали 70 граждан. В настоящее время проводится досудебное расследование", – говорится в релизе.

В этой связи прокуратура ЗКО призывает граждан соблюдать меры предосторожности и обеспечивать сохранность своих персональных данных.

Материал по теме Выгодно ли рефинансировать ипотеку в Казахстане в 2026 году, разъяснили эксперты

О том, в каком случае кредит или ипотеку казахстанцев может погасить страховая выплата, можете узнать здесь.