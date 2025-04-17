Бектенов ознакомился с реализацией новых инвестпроектов в Жамбылской области на СЭЗ

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область на примере ряда проектов проверил исполнение поручений президента по диверсификации экономики, наращиванию объемов промышленного производства и увеличению темпов переработки в различных отраслях экономики.

На территории специальной экономической зоны Jibek Joly премьер-министру доложили о ходе реализации инвестиционных проектов в сферах химической, обрабатывающей промышленности, машиностроения, энергетики, металлургии, а также развитии необходимой инфраструктуры. Всего здесь зарегистрировано 18 участников. По итогам 2024 года объем инвестиций в регион составил 506 млрд тенге, в 2025 году ожидается рост примерно до 850 млрд тенге в результате строительства 9 проектов.

Заместитель акима Жамбылской области Абулхаир Тамабек доложил о развитии инфраструктуры СЭЗ, включая газо- и электроснабжение, водовод, железнодорожные подъездные пути. Принимаемые меры позволяют обеспечивать потребности строящихся производств и формировать базу для запуска новых инвестиционных проектов.

Здесь же премьер-министр ознакомился со стартом строительства новых промышленных объектов: металлургического комплекса полного цикла и завода по глубокой переработке кукурузы. Данные проекты реализуются в рамках договоренностей и встреч, состоявшихся в ходе рабочего визита Олжаса Бектенова в КНР в ноябре прошлого года.

При участии китайского инвестора Fujian Hengwang Investment Co., Ltd начато строительство одного из крупнейших металлургических заводов в стране общей стоимостью порядка $1,2 млрд. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств инвестора. Предприятие будет специализироваться на выпуске арматуры, катанки, полосовой и профильной стали, а также других видов металлопродукции.

Председатель правления Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянь доложил, что в рамках реализации первого этапа в 2027 году мощность завода достигнет 1 млн тонн в год. Второй этап позволит довести производственный объем до 3 млн тонн в год в период 2027-2029 годов. Также для обеспечения потребностей предприятия предусмотрено строительство газотурбинной электростанции. Планируется создание 2,5 тыс. рабочих мест. Важным элементом цикла является применение экологически чистой технологии прямого восстановления железа.

Казахстан занимает 9-е место в мире по запасам железной руды. По итогам прошлого года добыча достигла 37 млн тонн. Новый проект металлургического комплекса полного цикла станет значимым вкладом в развитие отечественной металлургии и примером применения экологически чистых технологий.

"В результате реализации проект станет одним из крупных производителей черного металла и металлопродукции с полным циклом глубокой переработки железной руды в Казахстане. Правительство всецело поддерживает строительство данного завода и окажет необходимую поддержку для его успешного запуска", – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил строящуюся площадку инвестиционного проекта по строительству завода по глубокой переработке кукурузы. Планируется создание вертикально интегрированного промышленного парка с объемом вложений $800 млн и производственной мощностью до 1 млн тонн кукурузы в год с дальнейшим увеличением до 3 млн тонн.

Проект реализуется китайской компанией Fufeng Group – мировым лидером в индустрии биоферментации. Промышленный комплекс будет включать в себя завод по производству крахмала и три предприятия по биоферментации. На выпуске ожидается продукция с высокой добавленной стоимостью: лизин, глутамин, глутаминовая кислота, лейцин, треонин, корма и т.д.

Для обеспечения нужд промышленного парка инвестором также запланировано строительство угольной теплоэлектростанции и станции по очистке сточных вод. Отмечено, что в дальнейшем планируется запуск завода по выпуску химических компонентов, включая соляную кислоту и жидкий аммиак. Ввод в эксплуатацию ключевых объектов запланирован на 2026 год. Планируется создание до 1,5 тыс. рабочих мест.

Олжас Бектенов отметил, что реализация данного проекта станет важным шагом в повышении уровня переработки сельхозпродукции, развитии экспортного потенциала и привлечении современных агротехнологий.

В Сарысуском районе премьер-министр также проверил ход строительства завода по выпуску кальцинированной соды ТОО "Qazaq Soda". Исполнительный директор Yildirim Holding Исмаил Джейлан и директор ТОО "Qazaq Soda" Рамазан Ибраимов доложили о проекте. На площади в 42 га реализуется производственный комплекс мощностью 500 тыс. тонн продукции в год на первом этапе с последующим увеличением до 1 млн тонн. Будет использоваться местное сырье. В процессе производства планируется применение технологий, обеспечивающих нулевые выбросы.

Кальцинированная сода используется в металлургической, стекольной, пищевой, текстильной и химической промышленности, а также производстве бытовой химии. На сегодня потребность Республики Казахстан в соде составляет 350-400 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит обеспечить полное импортозамещение и начать экспорт в страны СНГ и Китай.

Отмечено, что в настоящее время строительно-монтажные работы выполнены на 30%, осуществляется поставка основного оборудования. Ввод завода в эксплуатацию запланирован в августе 2026 года. В рамках проекта будет создано 1 тыс. рабочих мест, в т.ч постоянных – 400. Общий объем инвестиций составляет около $400 млн.

Премьер-министр подчеркнул важность своевременной реализации проекта, который выведет Казахстан в число ведущих мировых производителей кальцинированной соды, снизит зависимость от импорта и создаст новые возможности для развития химической промышленности страны. Реализуя данный проект, страна встраивается в один ряд с ведущими мировыми производителями соды – Китаем, Турцией, США и Россией.