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События

Силовики Казахстана соревновались в управлении беспилотниками: названо лучшее ведомство

Соревнования по управлению беспилотниками, Казахстан, СГО, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:51 Фото: СГО
17 апреля 2025 года на полевом учебном центре "Майлан" прошел первый в Казахстане турнир среди операторов FPV-дронов силовых структур Millitary Drone Race, сообщает Zakon.kz.

По информации Службы государственной охраны РК (СГО), в соревновании приняли участие команды СГО, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и другие.

Соревнования по управлению беспилотниками, Казахстан, СГО, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:51

Фото: СГО

Победителем турнира стала команда СГО РК, на втором месте – команда ССН "А" КНБ РК, третье место турнира заняла команда Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Соревнования по управлению беспилотниками, Казахстан, СГО, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:51

Фото: СГО

"Турнир по пилотированию FPV-дронов был направлен на повышение профессиональной подготовки специалистов в этой области. Можно отметить, что соревнование стало для них возможностью развивать навыки управления новейшими системами и обменяться практическим опытом, а также задало вектор дальнейшего развития в области тактического применения БВС (беспилотное воздушное судно)", – отметили в СГО.

Cлужба государственной охраны Казахстана – это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.

Несколькими днями ранее стало известно, что бойцы СГО установили мировой рекорд по тяге самолета.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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