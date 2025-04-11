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События

Бойцы охраны президента протащили самолет в Астане и стали мировыми рекордсменами

В Казахстане установили новый мировой рекорд по буксировке самолета, авиалайнера, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 10:19 Фото: Instagram/kudaibergenov_kuandyk
Новый мировой рекорд установлен в буксировке пассажирского авиалайнера А320 (AIRBUS). И сделали это в аэропорту Астаны два бойца Службы государственной охраны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал генеральный офицер регистрации рекордов WORLD BOOK OF RECORDS/WBR по Странам Азии и Африки Куандык Кудайбергенов, вес самолета составлял 75 тонн с полной заправкой топлива.

"Два бойца элитного спецподразделения Республики Казахстан двумя разными способами протащили воздушное судно в полном боевом снаряжении и в тяжелых бронежилетах. Рекорд зарегистрирован новым изданием WORLD BOOK OF RECORDS/WBR (Всемирная книга рекордов), которая не будет позиционироваться с Книгой рекордов Гиннесса и рассматривается как ее альтернатива. Весь анонс о рекордсменах и об этом издании будет представлен после официального представления в ноябре 2025 года на презентации 1-й Книги рекордов WORLD BOOK OF RECORDS/WBR", – сообщил Куандык Кудайбергенов.

Новая Всемирная книга рекордов объединяет 55 стран Азии и Африки под брендом WORLD BOOK OF RECORDS/WBR. На данный момент в Казахстане открыт Офис генерального офицера регистрации рекордов. Секретариат будет находиться в г. Бомбей (Индия).

При этом, как отметил Куандык Кудайбергенов, этот подвиг казахстанских бойцов побил рекорд Книги рекордов Гиннесса, установленный в Великобритании.

"WORLD BOOK OF RECORDS/ WBR официально заявляет, что впервые в Казахстане зафиксирован новый мировой рекорд в буксировке вручную среднефюзеляжного пассажирского лайнера А320 весом свыше 75 тонн с полной заправкой топливом. Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в Великобритании (рекордсмен С и С. Франклин) Книгой рекордов Гиннесса в апреле 2021 года, и вес лайнера тогда составлял 41 тонну. Военнослужащие, офицеры спецподразделений сил особого назначения Айбар Ержанов и Ержан Жакеев, установили новый мировой рекорд и улучшили время исполнения рекорда", – отмечено на странице Всемирной книги рекордов в Instagram.

10 апреля в Астане рекордсменам вручили сертификаты WBR.

Cлужба государственной охраны Казахстана – это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. Как казахстанские парни могут вступить в эти элитные ряды, можно узнать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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