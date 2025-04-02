Токаев впервые принял нового министра энергетики

Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Ерлана Аккенженова и заслушал отчет о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президенту было доложено о стабильной работе нефтеперерабатывающих заводов страны, которые обеспечивают плановый объем переработки нефти в 17,6 млн тонн на 2025 год.

Также глава государства был проинформирован о разработке Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.

Ерлан Аккенженов рассказал о планах по добыче газа, строительстве новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене. Продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и газопровода "Талдыкорган – Ушарал".

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по вводу свыше 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году для покрытия растущего внутреннего спроса.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора.

Глава государства подчеркнул важность своевременной и качественной реализации запланированных инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. Особого внимания, по его словам, требует обеспечение энергетической безопасности страны и стабильное снабжение населения и экономики энергоресурсами. Касым-Жомарт Токаев поручил принять комплекс мер по улучшению инвестиционного климата и привлечь стратегических инвесторов в геологоразведку.

Ерлан Аккенженов стал новым министром энергетики Казахстана 19 марта 2025 года. Министром энергетики Казахстана с 4 апреля 2023 года был Алмасадам Саткалиев, который 18 марта 2025 года указом президента возглавил новое Агентство по атомной энергии.