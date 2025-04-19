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События

По встречке по Саина: водителя арестовали за опасное вождение в Алматы

нарушение ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 19:45 Фото: polisia.kz
В Алматы 19 апреля 2025 года на 10 суток арестовали водителя, который проехался по встречной полосе на улице Саина, сообщает Zakon.kz.

Водитель не только грубо нарушал правила ПДД, подвергая остальных участников дорожного движения опасности, но и снимал все на видео. Запись опубликовал городской департамент полиции.

Как сообщили в полиции южной столицы, водитель автомобиля развернулся и поехал встречным движением по улице Саина. Отметим, встречное движение по улице разделено бетонным ограждением.

"Данный маневр не только нарушает правила дорожного движения, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы Серик Шумаев.

По факту в отношении водителя были составлены административные протоколы: за выезд на встречную полосу (лишение прав на срок шесть месяцев), создание аварийной обстановки (штраф в размере 10 МРП), повторное нарушение в течение года, связанное с непристегнутым ремнем безопасности (штраф 10 МРП), мелкое хулиганство, предусматривающее штраф в размере 20 МРП либо административный арест сроком от 5 до 15 суток.

Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку, а сам водитель решением суда отправился в изолятор на 10 суток.

На прошлой неделе другого водителя из Алматы отправили за решетку за дрифт средь бела дня – также на 10 суток. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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