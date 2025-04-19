По встречке по Саина: водителя арестовали за опасное вождение в Алматы
Водитель не только грубо нарушал правила ПДД, подвергая остальных участников дорожного движения опасности, но и снимал все на видео. Запись опубликовал городской департамент полиции.
Как сообщили в полиции южной столицы, водитель автомобиля развернулся и поехал встречным движением по улице Саина. Отметим, встречное движение по улице разделено бетонным ограждением.
"Данный маневр не только нарушает правила дорожного движения, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы Серик Шумаев.
По факту в отношении водителя были составлены административные протоколы: за выезд на встречную полосу (лишение прав на срок шесть месяцев), создание аварийной обстановки (штраф в размере 10 МРП), повторное нарушение в течение года, связанное с непристегнутым ремнем безопасности (штраф 10 МРП), мелкое хулиганство, предусматривающее штраф в размере 20 МРП либо административный арест сроком от 5 до 15 суток.
Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку, а сам водитель решением суда отправился в изолятор на 10 суток.
На прошлой неделе другого водителя из Алматы отправили за решетку за дрифт средь бела дня – также на 10 суток.